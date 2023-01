Smascherata la menzogna dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo sui trofei vinti: “È una vergogna” L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha pubblicato i numeri dei suoi trofei vinti sulla biografia di Instagram. Ciò che c’è scritto però è una menzogna ed è stata smascherata subito.

In Arabia Saudita la "febbre" Cristiano Ronaldo ha colpito proprio tutti. C'è grande attesa per il suo esordio ufficiale in campo con l'Al Nassr con il quale ha firmato un contratto di quasi 200 milioni di euro a stagione. Il club, a partire dal suo acquisto, starebbe pensando di costruirgli attorno una squadra di campioni del suo livello. Nomi che hanno fatto la storia del calcio europeo e che non sono tutti a fine carriera. Da Kanté a Reus, passando per Sergio Ramos e Icardi, i rumors di mercato parlano di ambizioni enormi della società saudita che però dovrà vedersela con l'appeal di un campionato di certo imparagonabile ai top 5 ai quali sono abituati questi calciatori.

E così, oltre al denaro, l'opera di convincimento dell'Al Nassr sta iniziando a comprendere qualsiasi aspetto, evidentemente anche il numero dei trofei vinti. Sul web è diventata virale la foto dell'account ufficiale Instagram del club. Oltre ai riferimenti relativi al sito web, è comparsa in questi giorni anche una sorta di bacheca dei trofei. I più attenti hanno puntualizzato qualcosa proprio su questo aspetto notando che il numero delle coppe e campionati vinti non combacerebbe per niente alla realtà. La parola d'ordine a questa "scoperta" è stata: "Vergogna". Proprio a sottolineare come le enormi disponibilità economiche del club, portino il club ad agire liberamente senza timore di ritorsioni per aver dichiarato qualcosa di palesemente falso.

Sull'account ufficiale dell'Al Nassr infatti viene evidenziato pubblicamente l'enorme numero di trofei vinti nella storia. Secondo il loro account Instagram ufficiale, l'Al Nassr ha vinto 17 titoli della Saudi League. Ma i vari tifosi e amanti del calcio sui social hanno sottolineato che secondo Wikipedia ne hanno solo nove. Inoltre, la biografia di Instagram dell'Al Nassr afferma che il club è 2 volte campione asiatico, ma su Wikipedia non ha mai vinto l'AFC Champions League, arrivando secondo solo una volta nel 1995. Il club arabo, per la precisione, ha vinto 6 Coppe del Re dei Campioni 3 Coppe del Principe della Corona saudita e 2 Supercoppe saudite più 9 campionati sauditi.

Meme, immagini e scatti divertenti sono diventati subito virali in queste ore per questo argomento. Già, perché in realtà si tratta di un totale che oscilla a poco più di 20 trofei vinti (23 come sottolineato anche dalla FIFA sul proprio sito) e non 45 come sottolineato all'interno della biografia. Per qualcuno è un palese errore, mentre per altri invece è stato un tentativo fallito di far emergere ancora di più l'Al Nassr agli occhi di investitori e calciatori che dovrebbero approcciarsi a negoziare un eventuale contratto. "CHE VERGOGNA!” scrive un tifoso sul web proseguendo la scia d'insulti che da poco più di 24 ore sta ricevendo il club arabo. “Al Nassr rivendica trofei che non ha vinto, Ronaldo rivendica gol che non ha segnato. Un'unione ordinata" sottolineano altri evidenziando come il club stia mostrando un visione falsa di sé stesso.