Nastri d’argento 2023, tutti i vincitori: trionfa Marco Bellocchio con sette premi Marco Bellocchio trionfa ai Nastri d’Argento 2023, con il film “Rapito” conquista il premio per il miglior film, regia e sceneggiatura. Miglior attrice protagonista, invece, Barbara Ronchi. La lista di tutti i vincitori.

A cura di Ilaria Costabile

Nel pomeriggio di martedì 20 giugno si è tenuta al MAXXI di Roma, la premiazione della 77esima edizione dei Nastri d'argento, i premi assegnati dai giornalisti cinematografici ai grandi titoli che si sono distinti nel corso dell'anno. Dopo il successo conquistato nella sezione della kermesse dedicata alle serie tv, tenutasi sabato 17 giugno a Napoli, Marco Bellocchio trionfa anche al cinema con "Rapito", che si aggiudica ben sette nastri d'argento.

Il regista vince il premio per il miglior film e la miglior regia, a cui si aggiungono anche sceneggiatura, montaggio e produzione. A arricchire la sfilza di riconoscimenti arriva quello a Barbara Ronchi che conquista il titolo di miglior attrice, doppietta con il David di Donatello ricevuto per "Settembre".

Durante la premiazione sono stati consegnati anche i Nastri d'argento speciali, come quello alla carriera ricevuto da Giovanna Ralli, grande protagonista di film iconici diretti da grandi nomi del cinema, da Fellini a Ettore Scola. Insieme alla grande attrice sono stati premiati, sempre per omaggiare la loro carriera, Michele Placido nell'anno de L'ombra di Caravaggio e Orlando, a cui si aggiunge Giovanni Veronesi per il ‘cameo dell'anno' ne La divina cometa di Mimmo Paladino e a Valeria Bruni Tedeschi il Nastro d'Argento Europeo per Forever Young – Les Amandiers.

Leggi anche Oscar 2023, tutti i vincitori

La lista di tutti i vincitori

Tanti sono premi dedicati al cinema e consegnati nella 77esima edizione dei Nastri. Tra i premi più importanti, un ex aequo per Alessandro Borghi e Luca Marinelli che conquistano il premio come miglior attore protagonista, a seguito della loro performance in "Le Otto Montagne", candidatura che avevano ricevuto anche per i David di Donatello. Di seguito la lista di tutti i vincitori e i rispettivi premi:

Nastro dell’anno

La stranezza di Roberto Andò

Miglior film

Rapito di Marco Bellocchio

Miglior regia

Marco Bellocchio (Rapito)

Miglior esordio

Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello

Migliore commedia

Mixed by Erry di Sydney Sibilia

Attrice protagonista

Barbara Ronchi per Rapito

Attore protagonista

Alessandro Borghi e Luca Marinelli per Le otto montagne

Attrice non protagonista

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Attore non protagonista

Paolo Pierobon per Rapito

Attrice commedia

Pilar Fogliati per Romantiche

Attore commedia

Antonio Albanese per Grazie ragazzi

Soggetto

L’immensità di Emanuele Crialese

Sceneggiatura

Rapito di Marco Bellocchio, Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati, Daniela Ceselli

Fotografia

Michele D’Attanasio per L’ombra di Caravaggio e Ti mangio il cuore

Scenografia

Tonino Zera per L’ombra di Caravaggio e Mixed by Erry

Costumi

Carlo Poggioli L’ombra di Caravaggio

Montaggio

Francesca Calvelli, Stefano Mariotti per Rapito

Sonoro

Le otto montagne, Alessandro Palmerini

Casting Director

Francesca Borromeo per Mixed by Erry

Colonna Sonora

Colapesce e Dimartino, La primavera della mia vita

Miglior canzone originale

Caro amore lontanissimo per Il colibrì

Musica di Sergio Endrigo, testo di Riccardo Sinigallia, interpretata da Marco Mengoni