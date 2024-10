video suggerito

La storia vera de Il diritto di contare: la vita di Katherine Johnson che ha ispirato la trama del film Il regista Theodore Melfi racconta la storia vera di Katherine Johnson, la matematica e fisica afroamericana e delle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson, che collaborarono con la NASA per il Programma Mercury e la missione Apollo 11. Nel cast, Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner e Jim Parsons. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Il diritto di contare, film candidato a due Golden Globe 2017 (Miglior attrice non protagonista a Octavia Spencer e Migliore colonna sonora originale a Pharrell Williams, Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch), racconta la storia di Katherine Johnson, la matematica e fisica afroamericana che collaborò con la NASA, coadiuvata dalle sue colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson al famoso Programma Mercury (tra il 1958 e il 1963) e alla celeberrima missione Apollo 11, che portò i primi uomini sulla Luna. Nei panni della Johnson, il regista Theodore Melfi ha voluto Taraji P. Henson, ma nel cast ci sono anche star del calibro di Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons. La pellicola è basata sul libro “Hidden Figures: The Story of the African-American Women Who Helped Win the Space Race”, di Margot Lee Shetterly. La storia di queste donne che sfidano ogni tipo di discriminazione torna in prima serata in tv.

Janelle Monáe è Mary Jackson

La trama racconta la storia vera di Katherine Johnson

Il film racconta l’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson che, con le colleghe Dorothy Vaughn e Mary Jackson – alla NASA – lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere – superando ogni forma di barriera – sono state un modello d’ispirazione per generazioni.

Janelle Monáe, Taraji P. Henson e Octavia Spencer ovvero Mary Jackson, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan

Il cast: chi interpreta le vere protagoniste

Gli attori che compongono il cast sono: Taraji P. Henson (Katherine Johnson), Octavia Spencer (Dorothy Vaughan), Janelle Monáe (Mary Jackson), Kevin Costner (Al Harrison), Kirsten Dunst (Vivian Jackson), Jim Parsons (Paul Stafford), Glen Powell (John Glenn), Mahershala Ali (Jim Johnson) e Aldis Hodge (Levi Jackson).

Kevin Costner è Al Harrison

Dove vedere Il diritto di contare in streaming

È possibile vedere il film su diverse piattaforme streaming, sia gratis che a pagamento. Gli abbonati a Disney + potranno trovarlo in catalogo, mentre è possibile acquistarlo su Amazon Prime Video, TimVision, Apple Tv e Google Play Film.