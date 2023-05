La figlia di Paul Walker nel film Fast X: “Fortunata di poter onorare l’eredità di mio padre” Meadow, figlia di Paul Walker, avrà un cameo nel film Fast X, decimo capitolo della saga. L’annuncio della giovane via Instagram: “Sono così fortunata nell’onorare l’eredità di mio padre”.

A cura di Stefania Rocco

Meadow, figlia di Paul Walker, avrà un cameo nel film Fast X, decimo della saga action la cui anteprima mondiale è fissata per venerdì 12 maggio a Roma. È stata la giovane ad annunciare che avrebbe partecipato al film con una piccola parte. L’annuncio pubblicato via Instagram è stato accolto da migliaia di like dei fan. Meadow è l'unica figlia di Paul Walker. Aveva appena 15 anni quando il padre morì in un incidente automobilistico rivelatosi fatale. Solo uno, invece, quando il primo film della saga Fast and Furious fu pubblicato.

L’annuncio di Meadow Walker

“Un'anteprima del mio cameo in Fast X. Il primo film è stato distribuito nelle sale quando avevo un anno!”, ha scritto Meadow condividendo uno scatto che rimanda alla sua partecipazione, “Sono cresciuta sul set guardando mio padre, Vin, Jordana, Michelle, Chris e molti altri nei monitor. Grazie a mio padre sono nata all'interno della famiglia di Fast. Non posso credere che ora ho l'occasione di esserci anche io sugli schermi insieme a chi è stato accanto a me crescendo”.

I ringraziamenti di Meadow Walker

Meadow ha quindi ringraziato quanti le hanno permesso di onorare la memoria del padre, partecipando all’ultimo film della saga che lo rese famoso in tutto il mondo e che contribuì a rafforzare il suo rapporto con Vin Diesel che, dalla morte dell'amico, si è preso cura di sua figlia: “Grazie Louis Leterrier per la tua gentilezza, la tua pazienza e il tuo sostegno. Ho la sensazione che tu faccia parte della famiglia fin da quando abbiamo iniziato, sono felice che sia solo l'inizio. Un ringraziamento speciale a Brandon Birtell che era il migliore amico di mio padre e ora è il mio, questo non sarebbe stato possibile senza di te. Sono così fortunata nell'onorare l'eredità di mio padre e condividere questo con lui per sempre. Vi voglio così tanto bene”.