Cody Walker papà per la terza volta chiama il figlio Paul: “Aspettavo il momento giusto” Il fratello di Paul Walker, Cody, ha chiamato il terzo figlio appena nato Paul: “Questo novembre ricorreranno i 10 anni dalla perdita di mio fratello Paul e ho pensato che fosse il momento giusto”, le parole a People.

A cura di Gaia Martino

Cody Walker , il fratello dell'attore di Fast & Furious morto nel 2013 a seguito di un incidente d'auto, è diventato papà per la terza volta e ha deciso di rendere omaggio a Paul chiamando con lo stesso nome il nuovo arrivato in famiglia. L'attore che ha recitato nel film USS Indianapolis al tabloid People ha rivelato di aver aspettato il momento giusto per rendere omaggio al fratello scomparso.

La scelta di Cody Walker, fratello di Paul, papà per la terza volta

La moglie di Cody Walker, Felicia Knox, ha condiviso l'immagine con la quale ha annunciato la nascita del terzo figlio. L'attore 35enne a People ha raccontato che il figlio è nato il 30 aprile in Arizona: come già successo con i primi due, la coppia ha scoperto il sesso del nuovo arrivato una volta nato. Stavolta, non appena lo ha guardato per la prima volta, ha deciso di chiamarlo come il fratello scomparso. "Questo novembre ricorreranno i 10 anni dalla perdita di mio fratello Paul e ho pensato che fosse il momento giusto. Sia io che mio fratello Caleb abbiamo smesso di avere figli. Mio fratello, Paul, era Paul William Walker IV e questo nome appartiene a quattro generazioni", le parole. Paul Walker, scomparso nel 2013, era chiamato in casa "piccolo Paul", "per me era importante che quel nome continuasse ad esistere" ha aggiunto Cody.

Felicia e Paul Walker

L'eredità di Paul Walker

Cody Walker, oltre a omaggiare il fratello chiamando suo figlio con il suo nome, continua a tenere viva la memoria di Paul Walker con FuelFest, il Festival dell'automobile che gira il mondo: una parte del ricavato di ogni spettacolo va alla Reach Out WorldWide, l'organizzazione no profit che Paul Walker fondò nel 2010 dopo che un terremoto devastò Haiti. "Quella è una parte di lui che ci ha lasciato, è importante che parte della sua eredità continui a vivere", le parole a People. "Dalla scomparsa di Paul, ROWW ha continuato ad assistere le comunità nelle zone colpite da disastri naturali in 13 Paesi, con oltre 79 interventi e più di 63.000 ore di volontariato. Oltre 10 milioni di dollari di contributi a chi ne ha bisogno grazie alla generosità di donatori incredibili e di marchi come Lowe's e FuelFest, che contribuiscono a portare avanti la sua missione".