Paul Pogba è diventato papà per la terza volta, la dedica alla moglie: “Sono così orgoglioso” Paul Pogba è diventato padre per la terza volta: la moglie Maria Zulay ha dato nelle ultime ore alla luce il terzo bebé dopo Labile Shakur e Keyaan Zaahid. “Sono felicissimo”, le parole del calciatore della Juventus.

A cura di Gaia Martino

Paul Pogba, giocatore della Juventus, è diventato papà per la terza volta. "È arrivato un nuovo membro dei Pogba", le parole su Instagram a corredo delle immagini con la moglie Maria Zulay Salaues scattate dopo il parto. Il calciatore francese di origini guineiane e la sua dolce metà, 29enne di origini boliviane, hanno dato il benvenuto al terzo figlio dopo Labile Shakur, 4 anni, e Keyaan Zaahid, 3 anni a settembre.

Le parole di Paul Pogba

"È arrivato un nuovo membro della famiglia Pogba. Sono papà per la terza volta e sono così orgoglioso della mia regina Zulay. Sono felicissimo" : con queste parole Paul Pogba ha annunciato la nascita del terzo figlio con la moglie Maria. Le foto condivise lo ritraggono prima durante una videochiamata con la sua dolce metà dopo il parto, poi in ospedale, accanto a lei. Tra i tanti commenti al post con gli auguri alla coppia anche quello di Paulo Dybala, che ha scritto: "Auguri fratello". Anche il club bianconero su Twitter ha dato il benvenuto al nuovo arrivato: "Terzo fiocco azzurro in casa Pogba. Tanti auguri a Zulay e Paul".

Paul Pogba e Maria Zulay Salaues, il matrimonio e l'arrivo del terzo figlio

Paul Pogba e Maria Zulay Salaues si sono sposati nel 2019 e hanno coronato sin da subito il loro amore con la nascita dei figli Labile Shakur, Keyaan Zaahid e il terzo il cui nome non è stato reso pubblico. Maria Zulay Salaues, nata nel 1994, è molto attiva su Instagram. Ha studiato economia aziendale all'Università della Bolivia, ma abbandonò la facoltà per dedicarsi al lavoro. Ha lavorato come impiegata in un'agenzia immobiliare prima di trasferirsi a Miami per fare la modella. Nell'estate del 2017 si è legata al calciatore che attualmente gioca nella Juventus. "Buon trentesimo compleanno e anniversario al mio One & Only. Sono così orgogliosa e grata di averti come migliore amico, e grata per i nostri ragazzi che hanno te come esempio. Ti amiamo Papito!!", le parole per il marito lo scorso marzo in occasione del 30esimo compleanno.