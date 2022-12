Nove anni senza Paul Walker, il ricordo della figlia Meadow e di Vin Diesel: “Ci manchi” Nove anni fa moriva in un tragico incidente stradale Paul Walker, a soli 40 anni. A ricordare l’attore sui social è la figlia Meadow con un tenero messaggio, ma anche il collega e amico Vin Diesel. A loro si aggiunge anche la co-protagonista di “Fast and Furious”, Jordana Brewster.

A cura di Ilaria Costabile

Nove anni fa moriva Paul Walker, uno degli attori americani più noti sul grande schermo per aver interpretato film come "The fast and furious", e morto a seguito di un tragico incidente stradale il 30 novembre del 2013, in California. A ricordarlo con un post su Instagram sono la figlia Meadow e l'amico e collega Vin Diesel.

Il ricordo di Meadow Walker

Un incidente automobilistico terribile quello in cui ha perso la vita a soli quarant'anni Paul Walker, quando in macchina con l'amico Roger Rodas, che si trovava al volante, non si è mai più svegliato. All'epoca dei fatti, Meadow, sua figlia, aveva 15 anni e ancora oggi ricorda con estremo dolore quel giorno in cui la sua vita è cambiata per sempre e ha dovuto dire addio a suo padre. La modella ha pubblicato uno scatto in bianco e nero, in cui è ritratta bambina insieme a suo padre, intendo ad insegnarle i movimenti giusti da fare giocando a bowling. Accanto alla foto scrive: "Nove anni senza te. Ti amo tantissimo angelo mio".

I messaggio di Vin Diesel e Jordana Brewster

A ricordare l'attore nel giorno della sua scomparsa anche Vin Diesel, compagno di set in "Fast and Furious" nonché amico fraterno di Paul Walker, che pubblicando uno scatto in cui sono ritratti insieme e sorridenti scrive: "Nove anni… ti voglio bene e mi manchi". Sotto appare anche il commento di Meadow, con cui Diesel ha un rapporto con dolcissimo, rafforzatosi ancora di più dopo la scomparsa prematura del padre. La 24enne scrive: "Famiglia per sempre, vi amo così tanto". A lui si aggiunge anche Jordana Brewster, altra co – protagonista della famosissima saga cinematografica che scrive su Instagram: