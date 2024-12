Jim Carrey aveva un patrimonio di 300 milioni di dollari: “Ora faccio Sonic 3 perché ho bisogno di soldi”

video suggerito

Ma Jim Carrey non aveva deciso di ritirarsi? E invece no: tornerà presto al cinema indossando di nuovo i panni del Dottor Eggman per Sonic 3. Il motivo? È banalissimo: i soldi. Lo ha dichiarato lui stesso nel corso della première del film: "Sono tornato nell'universo di Sonic perché…perché posso interpretare un genio, il che è un po' forzato, è solo…è solo che ho comprato un sacco di cose e ho bisogno di soldi, francamente".

Jim Carrey era il re di Hollywood, poi qualcosa è cambiato

C'è stato un tempo in cui Jim Carrey era il vero padrone di Hollywood. Pensiamo, ad esempio, che per un film non esattamente memorabile come "Il rompiscatole" di Ben Stiller riuscì a guadagnare 20 milioni di dollari. Da un po' di tempo, la sua stella si è affievolita ma anche per una sua scelta. Di fatto, gli unici film che continua a fare sono proprio quelli legati al franchise di Sonic. "Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio, il che è un po' forzato, ed è solo… è solo… ho comprato un sacco di cose e ho bisogno di soldi, francamente", questa la battuta sul red carpet della première londinese di Sonic the Hedgehog 3.

Una carriera che dal 2016 ha iniziato a rallentare

L'atteggiamento di Jim Carrey nei confronti del suo lavoro è iniziato a essere distaccato a partire dal 2016, quando ha realizzato di fatto il suo ultimo film per adulti Dark Crimes per poi dedicarsi al mondo per bambini con la serie Kidding – Il fantastico mondo di Mr. Pickles e poi iniziare la saga di Sonic indossando i panni del personaggio antagonista, il Dottor Eggman. Questa volta, però, Jim Carrey sarà "uno dei buoni. La trama di Sonic 3, infatti, rivela:

Sonic, Tails e Knuckles si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un riccio nero con le strisce rosse simile a Sonic, rimasto ibernato e studiato per anni e con i poteri più forti di qualsiasi altra creatura dell'universo. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic dovrà stringere un'alleanza inaspettata con il Dr. Eggman per fermare Shadow e proteggere il pianeta.