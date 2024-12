Mr T trasandato e irriconoscibile per strada, l’attore di A-Team e Rocky III ha 72 anni

video suggerito

Mr T, il popolare attore di A-Team e Rocky III, è stato sorpreso dai paparazzi lontano dai riflettori e dagli eventi, dove pure continua a presenziare, e indovinate un po? È apparso completamente irriconoscibile. Seguito per le strade di Los Angeles, l'attore è stato sorpreso con una tuta da ginnastica macchiata di vernice e un vistoso cappello, a coprire la sua tradizionale cresta. L'impressione è che si stesse occupando di qualche lavoro di ritinteggiatura.

Le immagini, però, non devono ingannare. Mr T continua comunque a presenziare a eventi con la sua solita cresta e, come mostra la foto sopra, tirato a lucido. È il caso di dire che anche questa volta i reporter del gossip hanno agito da ‘ficcanaso' nel mondo delle star.

La straordinaria carriera di Mr. T

Nato a Chicago con il nome di Lawrence Tureaud, cambiò il suo nome legalmente nel 1970: "Quando avevo 18 anni, abbastanza grande per combattere e morire per il mio Paese, per bere, per votare, ho deciso che ero abbastanza grande per essere chiamato uomo. Mi sono auto-ordinato Mr. T, così la prima parola che usciva dalla bocca di tutti era ‘Mr’”. Piano piano, Mr. T iniziò a farsi spazio nel mondo dello showbiz passando prima da una carriera come buttafuori nei locali. È in quel momento che inizia a indossare le tradizionali catene d'oro e diventare a tutto tondo un personaggio. Diventò il bodyguard di Steve McQueen, Michael Jackson, Diana Ross e Muhammad Ali. La sua carriera decollò grazie a Rocky III: fu notato da Sylvester Stallone nel programma America’s Toughest Bouncer. Da quel momento, diventa il protagonista della serie A-Team. Per quel ruolo, è arrivato a guadagnare 80.000 dollari a settimana.