John Goodman ha perso circa 90 kg, i motivi del dimagrimento: “Non riuscivo più a guardarmi allo specchio”

John Goodman è uno degli attori di Hollywood a cui il pubblico è più affezionato, per aver dato corpo e voce negli anni ai personaggi più disparati, diventando uno dei volti più noti del panorama cinematografico americano. Noto per la sua corporatura piuttosto robusta, negli ultimi anni ha iniziato un percorso di fitness che lo ha portato a perdere grandi quantità di peso, come dimostra la sua ultima apparizione pubblica, alla première de I Puffi, film in cui presta la voce al Grande Puffo.

John Goodman in forma smagliante

All'età di 73 anni, compiuti lo scorso 20 giugno, l'attore può vantare una forma invidiabile. Nel corso di questi anni ha perso circa 90 chili che, però, restando stabile su un peso che è riuscito a mantenere con costanza, senza più cadere nella tentazione di lasciarsi andare al cibo. Alla prima a Los Angeles del film, Goodman si è presentato con un completo blu che ha messo in risalto la sua attuale forma fisica. In passato ha raccontato di essere arrivato a pesare 180 kg, per poi essersi reso conto che non avrebbe potuto continuare per quella strada e che, per la sua salute, sarebbe stato necessario cambiare rotta.

John Goodman nel 2004

Come ha fatto John Goodman a perdere peso

L'attore ha raccontato che il suo è stato un dimagrimento graduale, al quale è arrivato cambiando il suo stile di vita sotto tre aspetti fondamentali. Il primo è stato il non bere più alcolici, poi ha introdotto un'attività fisica regolare nelle sue giornate e come ultima cosa ha imparato a controllare le porzioni ad ogni pasto. Queste tre semplici regole gli hanno permesso di adottare un comportamento salutare, volto a migliorare la sua prestanza fisica, dando maggior spazio a quegli elementi che favoriscono il benessere fisico e mentale: "Ci vuole un sacco di energia creativa per pensare a cosa vorrai mangiare dopo" aveva dichiarato scherzando sul suo mangiare in maniera compulsiva, quando era già in una fase di dimagrimento: "Non volevo più guardarmi allo specchio e non era una bella cosa" aveva detto a People.