Dolph Lundgren, interprete di Ivan Greco in Rocky IV: "Finalmente libero dal cancro dopo nove anni" Dolph Lundgren è guarito dal cancro. L'attore, 67 anni, interprete del personaggio di Ivan Drago nel quarto capitolo di Rocky, ha fatto sapere di aver sconfitto la malattia dopo nove anni. "Finalmente libero", ha scritto in un messaggio su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Dolph Lundgern è guarito dal cancro. L'attore, 67 anni, noto per la sua interpretazione di Ivan Drago in Rocky IV ha raccontato di essere guarito da un tumore al rene contro cui combatteva da 9 anni. "Ci vuole un po' di più per spezzarmi", ha detto in un video pubblicato sui social citando la frase del suo iconico personaggio nella saga (‘ti spiezo in due').

"Finalmente libero dal cancro"

Con un video girato direttamente dall'ospedale, indossando ancora la cuffietta e il camice da paziente, Lundgren ha voluto comunicare ai fan di aver sconfitto la malattia. "Finalmente libero dal cancro e grazie per il supporto ricevuto", ha scritto ad accompagnare il suo video messaggio, ancora emozionato per la bella notizia. "Ci vuole un po' di più per spezzarmi", ha poi commentato in modo ironico tra le stories, riferendosi alla frase iconica di Ivan Drago, il personaggio che ha interpretato nel quarto capitolo della saga di Rocky.

La diagnosi e la malattia negli anni

La diagnosi di tumore al rene arrivò per Lundgen nel 2015, nove anni fa. Inizialmente la situazione sembrò sotto controllo, dal momento che fu possibile procedere con una prima operazione."Fu possibile rimuoverlo e per cinque anni è andato tutto bene",ha raccontato nel 2023 al giornalista Graham Bensinger. Nel 2020 però tornò nuovamente in ospedale: "Ero in Svezia e soffrivo di reflusso acido, non sapevo cosa fosse e allora ho deciso di fare una risonanza magnetica, che ha rivelato la presenza di altre masse nella stessa area".

La malattia si era estesa anche in altri organi, in particolare nel fegato la massa era diventata troppo grossa: "Era diventata delle dimensioni di un limone, non era possibile toglierla". Fortunatamente una nuova cura e un nuovo parere medico gli permisero di rimuoverla.