Squid Game 2, l'attore che interpreta Thanos fu coinvolto in uno scandalo legato alla marijuana Seung-hyun, l'attore che interpreta Thanos in Squid Game 2, villain ispirato al personaggio Marvel, è stato coinvolto in uno scandalo sull'uso di marijuana circa nove anni fa. Il ruolo nella serie Netflix, rappresenta il suo effettivo ritorno alle scene.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di Squid Game, a pochi giorni dall'uscita, ha confermato l'attesa scalpitante dei fan che, infatti, hanno fatto in modo che la serie schizzasse in cima ai contenuti più visti su Netflix. Tra gli attori che hanno preso parte ai nuovi episodi c'è anche Seung-hyun, che interpreta il villain Thanos, ispirato al famoso personaggio Marvel. In realtà non si tratta di un volto sconosciuto al pubblico, ma di un ex cantante coreano che, quasi dieci anni fa, fu coinvolto in uno scandalo.

Lo scandalo della marijuana in cui fu coinvolto Seung-hyun

A raccontare la sua storia è stato il regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, che ha parlato in termini entusiastici della sua performance sottolineando come il ruolo nella nota serie Netflix, abbia segnato l'effettivo ritorno sulle scene della pop star. Il regista, infatti, racconta: "Come forse saprete, l'attore Seung-hyun, circa nove anni fa è rimasto coinvolto in uno scandalo sulla marijuana in Corea e non è stato in grado di realizzare alcun progetto nell'ultimo decennio nel nostro paese Corea". Hwang Dong-hyuk continua mettendo in luce il fatto che Seung-hyuna abbia accettato di interpretare un personaggio che richiama quanto ho vissuto già nella vita reale:

E quindi questa serie per lui ha rappresentato un ritorno dopo una lunga pausa, e ha fatto clamore in particolare perché interpreta un personaggio che è un rapper e anche qualcuno che è sotto l'effetto di droghe. Penso che gli ci sia voluto molto coraggio, in un certo senso, per interpretare questo personaggio, perché condivide molte somiglianze con i lati negativi della sua figura pubblica. Gli sono grato, perché è stato molto coraggioso ad accettare quel ruolo. E nonostante la lunga pausa, posso dire da regista che ha recitato in modo molto impressionante e sono molto soddisfatto di ciò che ha fatto.

Le parole di Seung-hyun dopo l'incriminazione

L'incriminazione per uso di marijuana, risalente al 2017, portò il cantante a prendere le distanze dal mondo dello spettacolo e subito dopo l'accaduto emersero alcune sue dichiarazioni in merito: "Vorrei scusarmi per la delusione causata dal mio comportamento scorretto: mi vergogno troppo di me stesso anche solo per stare di fronte alle persone e scusarmi faccia a faccia".