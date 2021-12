Federico Ielapi, il bambino del Pinocchio di Garrone: “Il mio sogno è incontrare DiCaprio Federico Ielapi è il bambino che interpreta il burattino nel famoso film Pinocchio di Matteo Garrone ispirato al romanzo di Collodi. Il film andrà in onda questa sera su Rai Uno in prima serata.

A cura di Andrea Parrella

Federico Ielapi è il protagonista del Pinocchio di Matteo Garrone. Il bambino, 11 anni, ha parlato a Che Tempo Che Fa del film, definendo Garrone "bravissimo come regista, potrei dire pure che per me è il più bravo in tutto il mondo". Sul rapporto con Roberto Benigni sul set ha rivelato: "Ci siamo molto affezionati. Non so lui ma io sì. Mi faceva gli indovinelli".

Roberto Benigni, Federico Ielapi e Matteo Garrone

Il volto di Federico Ielapi nella pellicola di Garrone appare quasi irriconoscibile, cosa che ha comportato quattro ore di trucco al giorno. Federico Ielapi ha svelato anche di essere stato il doppiatore inglese di se stesso, vista la sua ottima pronuncia: "Ma non lo dico per vantarmi, era solo per dire". Modesto e anche molto simpatico: "Vorrei incontrare DiCaprio, ma sto già sognando troppo in grande per incontrare DiCaprio".

Chi è Federico Ielapi

Federico Ielapi è il bambino che interpreta Pinocchio nel film di Matteo Garrone. Nella sua breve e precoce carriera ha però già interpretato diversi ruoli tra cinema e Tv. Prima di Pinocchio Federico Ielapi è stato nel film “Quo vado?” nei panni di Checco Zalone da piccolo. A renderlo particolarmente celebre, la battuta "da grande voglio fare il posto fisso". Ma non è il solo ruolo di Federico Ielapi al cinema, il bambino ha anche recitato nel recente film “Moschettieri del Re“, diretto da Giovanni Veronesi.

Federico Ielapi in tv, da Don Matteo a A casa tutti bene

Ma al pubblico televisivo Federico Ielapi è noto soprattutto per il suo ruolo in "Don Matteo", dove interpreta il ruolo di Cosimo Farina, un bambino di cui il parroco si prende cura dopo la morte della madre, di cui lo stesso Cosimo è l’unico testimone. Tra le altre cose, Federico Ielapi ha anche recitato in alcuni spot televisivi per una compagnia di trasporti, al fianco di Francesco Pannofino ed ha interpretato il ruolo di Francesco nel film diretto da Michela Andreozzi, Brave Ragazze.

Federico Ielapi è attivo su Facebook e su Instagram dove ha annunciato la sua partecipazione alla nuova serie Sky, A casa tutti bene. Nella storia scritta da Gabriele Muccino recita nei panni di Giovanni.