Falla girare, il nuovo film di Giampaolo Morelli con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal Arriva dal 25 novembre su Amazon Prime Video “Falla girare”, il nuovo film di Giampaolo Morelli con protagonisti Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Un’action comedy che promette di far divertire raccontando la storia di un improbabile banda di eroi, alla ricerca dell’ultima pianta di cannabis rimasta sulla terra.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva dal 25 novembre in prima visione su Amazon Prime Video, il nuovo film da regista di Giampaolo Morelli, ovvero "Falla Girare". Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, vede Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal in prima linea accanto all'attore partenopeo, a cui si affiancherà anche l'attrice Laura Adriani e ci sarà anche la partecipazione straordinaria Michele Placido. Un'action-comedy, che si innesta con il genere poliziesco, dove non mancano richiami romantici che rendono la storia divertente ed emozionante al tempo stesso.

La trama di Falla Girare

In un futuro distopico, ma non troppo lontano dall'attualità, un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo: la cannabis, quindi, non esiste più. Un evento drammatico e terribile per la popolazione che, d'un tratto, sembra aver perso la propria libertà, oltre che la felicità. Un giorno, però, succede qualcosa di inaspettato: un avvenente influencer, Natan, trova un esemplare maschio della pianta e vede in questo ritrovamento l'occasione per diventare finalmente ricco. È così che mette in piedi una banda di eroi, o quasi, per trovare e accaparrarsi l'ultima piantina femmina sopravvissuta al virus, in modo da produrre i semi della cannabis e venderli ad un narcotrafficante. La squadra di impensabili avventori finirà per vivere situazioni esilaranti, dove il divertimento sta nella contrapposizione continua con mondi diversi, che rappresenta un forte richiamo all'attualità, ma ci sarà anche una sotto-trama in cui l'amore farà da padrone.

Il cast, attori e personaggi del film di Giampaolo Morelli

I personaggi di questa storia che si consuma in una realtà al limite dell'assurdo, improbabili eroi senza macchia e senza paura, sono volti noti del cinema e della televisione italiana che l'uno accanto all'altro formano un cast esplosivo.

Giampaolo Morelli è Natan, l'influencer

Laura Adriani è Sara Nicoletti, la poliziotta

Fabio Balsamo è Oreste Scherillo, lo spacciatore

Ciro Priello è Guglielmo Bonetti, il giornalista impegnato

Arturo Tancredi è Giovanni Esposito, il fratello di Natan

Michele Placido interpreta Diego Bassi, il delinquente

Leopoldo Mastelloni interpreta 100 Watt, boss della camorra)

Jun Ichikawa è la boss della mafia cinese

Dove vedere Falla Girare in streaming

Il film non uscirà nelle sale, ma è stato concepito per lo streaming, ragion per cui potrà vedere a partire dal 25 novembre su Prime Video, la piattaforma di Amazon.