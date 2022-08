È morto Vincent Gil, fu Nightrider nel film Mad Max È morto a 83 anni l’attore Vincent Gil, conosciuto per il ruolo di Crawford Montizono, “Nightrider”, nel film del 1979 Mad Max.

A cura di Stefania Rocco

È morto a 83 anni l’attore australiano Vincent Gil, noto per il ruolo di Crawford Montizono, “Nightrider”, nel film del 1979 Mad Max. Ad annunciare la scomparsa dell’amico e collega è stato Paul "Cundalini" Johnstone, co-protagonista del film. “Purtroppo, è vero… Vince Gil ci ha lasciati. È stato molto fragile per un po' di tempo e per fortuna non ha più bisogno di essere limitato dalla sua forma mortale”, si legge nel post pubblicato su Facebook dall’attore insieme a una foto recente in cui i due posano insieme.

Il tour nel 2015: “Era già in condizioni precarie”

Cundalini ha quindi reso noto il ricordo più bello legato all’amico, risalente al 2015. Già all’epoca, spiega Cundalini, Gil versava in condizioni di salute precarie ma aveva dimostrato di possedere un'energia travolgente: “Il ricordo più bello di Vince risale al 2015, durante il tour di MMCon in Giappone. Era in condizioni di salute non proprio ideali e alcuni di noi erano già preoccupata per la sua capacità di affrontare le lunghe e impegnative giornate scandite da convegni, incontri e viaggi. Sbagliavamo a preoccuparci. Vince fu straordinario: si nutriva dell’energia dei fan giapponesi e, ogni volta che lo guardavo preoccupato, mi dimostrava di avere più resistenza di molti di noi uomini più giovani”. Ha quindi concluso citando una famosa scena di Mad Max: “Buon riposo, vecchio amico. Ti ricorderemo quando guarderemo il cielo notturno”.

La carriera di Vincent Gil era cominciata nel 1965 con un ruolo nel film per la televisione The Swagman. L’attore australiano aveva quindi continuato a recitare nelle serie tv Number 96, Division 4 e Homicide. Aveva inoltre preso parte a numerosi film, compreso l’inquietante Ghosts…of the Civil Dead. Nel film Mad Max, il personaggio interpretato da Gil, Nightrider, faceva parte della banda di motociclisti di Toecutter.