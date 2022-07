Con “Nope” l’horror torna in cima ai botteghini americani: è il nuovo film di Jordan Peele Il pubblico sta apprezzando tantissimo la nuova pellicola di Jordan Peele, universalmente riconosciuto come il miglior regista horror della sua generazione.

Con "Get Out" aveva ridefinito i confini del genere horror, mischiandolo di critiche sociali ora più che mai attuali. Jordan Peele si è poi confermato con "Us" e ora è tornato con un film che lo riunisce con il protagonista della prima fortunata pellicola, Daniel Kaluuya. Il film è "Nope" ed è già in cima ai box office americani.

Gli incassi di Nope

Il pubblico sta apprezzando tantissimo la nuova pellicola di Jordan Peele, universalmente riconosciuto come il miglior regista horror della sua generazione. Il film ha aperto con un incasso ai botteghini americani pari a 44.5 milioni di dollari, anche se è molto al di sotto del suo precedente film, "Us" che in apertura incassò 71 milioni di dollari, un vero record per un horror. "Nope" puntava a superare i 50 milioni di dollari, ma la strada sembra quella giusta.

Nope: la trama

La trama di "Nope" è top-secret. Non ci sono molti dettagli ma quello che è noto è che è un horror classificabile anche come sci-fi. Dovrebbe probabilmente indagare il tema degli alieni e delle altre forme di vita. È descritto come "un incubo pop", un film che stando alla fotografia riunisce le suggestioni alla M. Night Shyamalan. Nel cast, olter Kaluuya, anche Steven Yeun e Keke Palmer, Michael Wincott, Brandon Perea, Barbie Ferreira, Donna Mills, Terry Notary, Jennifer Lafleur, Ryan W. Garcia, Andrew Patrick Ralston, Sophia Coto, Lincoln Lambert, Gloria Cole e Conor Kowalski.

Jordan Peele è il miglior regista horror della sua generazione

Jordan Peele è il miglior regista horror della sua generazione, ma molti ritengono che sia il miglior regista horror americano in assoluto. Un fan glielo ha detto dritto in faccia (o meglio su Twitter), lui ha replicato: "Signore, ti prego posa il cellulare". Poi ha motivato: "Mi spiace, amo il tuo entusiasmo ma non posso tollerare alcun torto a John Carpenter".