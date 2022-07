Asteroid City è il nuovo film di Wes Anderson, svelata la trama e il cast Wes Anderson tornerà con un nuovo film dal titolo “Asteroid City”, di cui è stata svelata la trama e il cast ovviamente stellare. Tra i divi presenti anche Tom Hanks e Margot Robbie.

A cura di Ilaria Costabile

Wes Anderson sta già lavorando ad un nuovo film, come d'altronde aveva anticipato anche nella presentazione del suoi ultimo capolavoro "The French Dispatch". Il film in questione, come riportato da Variety, è Asteroid City che vedrà nuovamente radunato un cast stellare e di cui è stata resa nota anche la trama. La produzione è stata affidata alla Focus Features, che rientra sempre nella Universal Pictures, con cui ha da sempre

Cosa accadrà nel nuovo film di Wes Anderson

Lo stile di Wes Anderson è inconfondibile, è uno dei registi che è riuscito a trovare un modo di comunicare attraverso le immagini diventato iconico e riconosciuto anche dai grandi nomi che con Anderson hanno lavorato nei suoi film, diventati in poco tempo dei cult della cinematografia. Il prossimo film, Asteroid City, è descritto come una "meditazione poetica sul significato della vita" e sarà ambientato in una città nel deserto americano, a metà degli Anni Cinquanta, ed è in questa cittadina che si svolge la convention Junior Stargazer. Nel film vengono riuniti studenti e genitori di tutto il paese che dovranno sfidarsi in competizioni accademiche, potranno concedersi anche momenti di riposo e svago, e non mancheranno commedie, drammi, romanticismo e altro ancora. Come sempre accade nei film firmati dal regista texano si assiste ad un insieme di emozioni che mostrano le contraddizioni dell'animo umano.

Il cast di Asteroid City

Anche per questo film, ovviamente, sono stati chiamati grandi nomi del cinema americano alcuni come Tom Hanks e Margot Robbie, si trovano al primo debutto in un film di Anderson. A loro si aggiungono Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson.