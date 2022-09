Cinema, prezzi ridotti e promozioni: dal 18 al 22 settembre a soli 3.50 euro L’iniziativa consentirà di vivere l’esperienza della sala a un prezzo davvero basso dal 18 al 22 settembre.

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, lancia l'attività Cinema in festa, nell'ambito della 79esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: "Le sale cinematografiche sono presidii culturali e la visione collettiva di un film è un'esperienza unica che arricchisce". L'iniziativa consentirà di vivere l'esperienza della sala a un prezzo davvero basso dal 18 al 22 settembre.

L'iniziativa

Cinema in festa è la nuova iniziativa promozionale promossa da Anica con Anec, Fondazione David di Donatello e in collaborazione con il ministero della Cultura. Sarà possibile andare al cinema, dal 18 al 22 settembre, al prezzo di soli 3.50 euro. L'iniziativa prevede la partecipazione di oltre 2000 esercenti in tutta Italia. Una splendida iniziativa. Sarà possibile godere del prezzo scontato anche per eventi in anteprima e masterclass. Tra i film in sala disponibili nel primo range di date: "Ti mangio il cuore" con Elodie, il ritorno di "Avatar" rimasterizzato in 4K, "I figli degli altri", "Don't Worry Darling" e "The More Fun Stuff Version".

Il logo di Cinema in festa

Il calendario completo

Cinema in festa sarà un doppio evento annuale previsto a giugno e a settembre e durerà complessivamente cinque anni. Nel periodo di "Cinema in Festa", tutti i biglietti – compresi anteprime, masterclass ed eventi speciali – avranno il prezzo unico di soli 3.50 euro. Queste sono tutte le date complete:

Settembre 2022: da domenica 18 a giovedì 22 settembre

Giugno 2023: da domenica 11 a giovedì 15 giugno

Settembre 2023: da domenica 17 a giovedì 21

Giugno 2024: da domenica 9 a giovedì 13 giugno

Settembre 2024: da domenica 15 a giovedì 19 settembre

Giugno 2025: da domenica 8 a giovedì 12 giugno

Settembre 2025: da domenica 21 a giovedì 25 settembre

Giugno 2026: da domenica 14 a giovedì 18 giugno

Settembre 2026: da domenica 20 a giovedì 24 settembre