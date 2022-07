Chris Evans chiude le polemiche: “Ora l’unico Captain America è Anthony Mackie” L’attore risponde al The Hollywood Reporter con un tweet: “Sam Wilson è Captain America”. Chris Evans ha definitivamente appeso lo scudo rosso, bianco e blu al chiodo.

È partita la produzione del quarto film del Marvel Cinematic Universe dedicato a Capitan America. Come abbiamo visto nella serie tv "The Falcon and the Winter Soldier", lo scudo rosso, bianco e blu è passato nelle mani di Sam Wilson, il personaggio che nel mondo dei supereroi è Falcon, interpretato da Anthony Mackie. Chris Evans, il precedente Capitan America, ha invece appeso definitivamente lo scudo e ha risposto direttamente alle indiscrezioni lanciate dal The Hollywood Reporter, che ipotizzava il ritorno dell'attore nel suo vecchio ruolo.

La reazione di Chris Evans

L'attore 41enne ha respinto tutte le indiscrezioni. In un tweet, il The Hollywood Reporter scrive: "Non è chiaro se Chris Evans riprenderà il ruolo di Steve Rogers, alias il primo Capitan America". La risposta è stata chiara: "Sam Wilson è Capitan America". E fine della storia. Chris Evans ha davvero appeso al chiodo lo scudo rosso, bianco e blu di Capitan America.

Anthony Mackie è il nuovo Captain America

L'addio di Chris Evans è definitivo mentre Anthony Mackie, 43 anni, è il protagonista del nuovo film – il quarto dedicato al supereroe – dell'universo Marvel. Il personaggio di Sam Wilson è un uomo comune, un veterano dell'Air Force che usa le sue abilità militari per diventare il supereroe Falcon ed è proprio per questo motivo che l'attore adora il suo personaggio: "Adoro il fatto che sia un ragazzo normale. Non ha superpoteri, non ha elementi speciali, tipo sieri e tutta questa roba qui. È solo un ragazzo normale che vuole fare la cosa giusta". Sam Wilson viene scelto direttamente da Chris Evans, come vediamo nel finale di "Avengers: Endgame" per essere un Avenger e sostituirlo come Captain America. Il percorso di accettazione del personaggio viene mostrato proprio nell'ottimo "The Falcon and The Winter Soldier", ora disponibile su Disney+.