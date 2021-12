Che fine ha fatto Jamie Lee Curtis: com’è e cosa fa oggi l’attrice di Una Poltrona Per Due L’attrice Jamie Lee Curtis ha trovato la consacrazione definitiva nel 1983 grazie al successo di “Una poltrona per due”, il film che come da tradizione va in onda la sera del 24 dicembre su Italia1.

Era il 1983 e una giovane Jamie Lee Curtis si ritrovò insieme a Dan Aykroyd e Eddie Murphy sul set di uno dei film diventato poi un cult della programmazione natalizia, ovvero "Una poltrona per due" che, come da tradizione, è stata inserita nella programmazione televisiva natalizia e andrà in onda la sera del 24 dicembre su Italia Uno. Lei, Murphy e Aykroyd sono diventati tra gli interpreti più noti del cinema americano, al centro di pellicole diventate famose e che hanno reso incredibili le loro carriere.

Nella pellicola che ha visto nascere il loro successo, Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis interpretavano rispettivamente il senzatetto Billie Ray Valentine, il ricchissimo broker Louis Winthorpe III e la giovane prostituta Ophelia. Le loro vite diametralmente opposte si incontrano e finiscono per essere indispensabili l'uno per l'altra, in una commedia in cui la fortuna è l'ingrediente fondamentale, condito da astuzia e ovviamente sano divertimento. I tre dopo questo film non hanno più lavorato insieme, ognuno ha imboccato strade diverse nel mondo del cinema, mantenendo comunque una certa popolarità, ed è il caso della talentuosa Jamie Lee Curtis. Vediamo cosa fa oggi l'attrice di Una Poltrona Per Due.

Jamie Lee Curtis ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera nel 2021

Già il suo cognome dovrebbe essere garanzia di popolarità, ed in effetti Jamie Lee Curtis, figlia del grande attore Tony Curtis, si può dire che nel cinema abbia trovato la sua strada. Prima ancora del 1983, anno di uscita del classico natalizio, la giovane attrice era stata protagonista della saga horror "Halloween" che l'aveva lanciata sul grande schermo e di cui è stato fatto un remake vent'anni dopo, di cui è stata nuovamente protagonista. Dopo il ruolo della scaltra Ophelia, per la giovane interprete spunteranno ruoli sempre più importanti. Memorabile il film "Un pesce di nome Wanda" del 1988, "Bluee-Steel – Bersaglio mortale" del 1989, ma tanti sono stati i ruoli da lei interpretati nel corso degli anni, come quello nella serie televisiva "Anything but Love" che le è valso il titolo di migliore attrice protagonista in una commedia musicale ai Golden Globe.

Un pesce di nome Wanda

Altre le interpretazioni di rilievo, come in "True Lies" dove è stata diretta da James Cameron. Negli anni duemila, significativo è anche il ruolo nella seria televisiva NCSI-Unità anticrimine e allo stesso periodo il film "Quel pazzo venerdì" le vale la nomination ai Golden Globe. Recente è la sua ultima partecipazione cinematografica nel film di Rian Johnson, Knives Out-Cena con Delitto, uscito nelle sale italiane proprio a dicembre 2019, dove la vediamo al fianco di un cast stellare con attori noti come Chris Evans, Daniel Craig e molti altri. È inoltre tornata alle origini recitando nella serie horror "Scream Queens" (di cui ha diretto un episodio) e ha deciso di riprendere il ruolo di Laurie Strode della saga "Halloween" anche in "Halloween Kills", da lei prodotto e diretto da David Gordon Green. Alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia è stata premiata al Lido con il Leone d'Oro alla Carriera.

Knives Out – Cena con delitto

I problemi con la droga e la riabilitazione dopo la tossicodipendenza

L'attrice statunitense nel corso della sua vita ha vissuto un momento difficile: ha fatto i conti con la dipendenza da alcool e farmaci, in seguito un intervento di chirurgia plastica di routine. In un'intervista a Variety ha inoltre raccontato di aver sniffato cocaina insieme al padre Tony Curtis.

Ero una tossicodipendente e alcolizzata decisamente controllata. Non mi facevo quando lavoravo. Non ho mai preso droghe prima delle cinque di sera, non ho mai, mai, preso antidolorifici alle 10 del mattino. Non lo sapeva nessuno. Una volta mi sono fatta di cocaina insieme a mio padre, l'ho sniffata con lui.

Jamie Lee Curtis e il padre Tony

La vita privata di Jamie Lee Curtis, il marito Christopher Guest e le figlie Ruby e Annie

Dal 1984 Jamie Lee Curtis è sposata con Christopher Guest, attore, musicista e regista che con la morte del padre nel '96 ha ereditato il titolo di barone di Haden Guest nella contea dell'Essex. La coppia ha adottato due figli, Annie nel 1986 e Ruby nel 1996. La più piccola ha 25 anni e al magazine People lo scorso ottobre ha raccontato il percorso affrontato verso la transizione di genere. Prima si chiamava Thomas ed i suoi genitori le sono stati accanto in ogni sua decisione. Mamma Jamie Lee alla rivista inglese commentò:

Sto imparando una nuova lingua, una nuova terminologia. Sono nuova in questo. Non son una che finge di saperne molto. E sicuramente commetterò degli errori, vorrei solo evitare di commettere grandi errori"