video suggerito

Bridget Jones è pronta a tornare, a febbraio il quarto capitolo con Renée Zellweger e Hugh Grant Bridget Jones è pronta a tornare con un quarto esilarante capitolo. Ormai vedova da quattro anni, con due figli da crescere, la giornalista più goffa d’Inghilterra si imbatte in una serie di nuovi incontri che, forse, torneranno a farle battere il cuore. Al cinema dal 27 febbraio 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornalista televisiva più goffa e imbranata di sempre, sta per tornare, si tratta di Bridget Jones, al suo quarto film da quando è comparsa per la prima volta sul grande schermo ben 23 anni fa. Ad interpretarla, e non poteva essere altrimenti, ancora una volta Renee Zellweger. Il 27 febbraio 2025 al cinema arriva Bridget Jones: Un amore di ragazzo, la cui sceneggiatura è stata curata dall'autrice dei romanzi ovvero Helen Fielding.

Il ritorno di Bridget Jones, pronta ad innamorarsi ancora

Sono passati ormai molti anni da quando una sconsolata Bridget Joens, durante un pranzo natalizio londinese, incontra un compìto Marc Darcy (interpretato da un indimenticabile Colin Firth), che indossando un imbarazzante maglione con tanto di renna stampata in petto, ha conquistato il suo cuore per sempre, nonostante le insidie iniziali. Non sono mancate incomprensioni, ritorni di fiamma, e situazioni esilaranti a costellare la vita della giornalista inglese che, ora, si trova ad essere una madre single, impegnata a crescere Billy di nove anni e Mabel di quattro. L'amore della sua vita, Marc, è morto quattro anni prima durante una missione umanitaria e lei è una donna che sguazza nei ricordi, senza volerne uscire.

Eppure, anche quando la sofferenza diventa una zona di comfort in cui crogiolarsi, è necessario tirarsene fuori, prima che diventi una trappola. Ad aiutare Bridget nell'impresa ci sono i suoi amici di una vita, suo padre ormai anziano e anche l'immancabile ex capo e amante Daniel Cleaver, un sempre impeccabile Hugh Grant. Ma come ritrovare l'amore? Adeguandosi alla contemporaneità, non potevano mancare, anche qui, le app di incontri e quindi Tinder fa capolino anche nel quarto capitolo di Bridget Jones. A farle battere il cuore, e non solo, ci saranno almeno due possibili flirt: un ragazzo, decisamente più giovane (Leo Woodall), ma molto attraente; e il professore di scienze del figlio maggiore (Chiwetel Ejiofor).