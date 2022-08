“Basta coi film gay”, la Malesia censura Thor, Lightyear e tutti i film LGBT+ La Malesia ha leggi che promuovono tolleranza razziale e religiosa ma il Paese è a maggioranza musulmana e non è tollerante nei confronti dell’omosessualità maschile e femminile.

Ancora una volta un film Marvel, lo stesso film Marvel bloccato anche dalla Cina, è sulla graticola dei governi orientali. La causa è sempre la stessa: "Alimenta la cultura gay". Parliamo di Thor: Love and Thunder che non è stato distribuito in Malesia perché il governo ha bloccato la distribuzione nelle sale proprio per il suo impegno di "ridurre la cultura gay". Non è il solo film a essere stato censurato. Anche "Lightyear" è stato bloccato. Entrambi, in realtà, erano stati proposti solo dopo la revisione, ovvero dei tagli che lo studio Disney-Pixar non ha voluto fare su entrambi i film.

La decisione

Il viceministro delle comunicazioni della Malesia Zahidi Zainul Abidin ha confermato l'impegno del governo a censurare tutti i contenuti con elementi LGBT: "In questo momento ci rendiamo conto che ci sono tanti film con elementi gay che riescono a superare la censura". Il riferimento è soprattutto alle serie e ai film che passano sulle piattaforme: "È difficile per noi monitorare le piattaforme, ma su quello che riguarda le attività nelle sale siamo da sempre attivi, severi e impegnati. problemi. Siamo sempre stati severi e impegnati”, ha detto.

Nessuna censura per le piattaforme

I servizi OTT, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, non sono trasmissioni pubbliche e pertanto il Governo non può intervenire direttamente. Zahidi ha consigliato comunque di esercitare un controllo stringente, utilizzando il ‘parental control'. Quest'impegno da parte del governo malese di censurare i contenuti LGBT mette la Malesia sempre più in contrasto con gli studi di Hollywood e i produttori che si stanno muovendo proprio nella direzione opposta: rappresentare sempre di più la diversità sociale. Da par suo, la Malesia ha leggi che promuovono tolleranza razziale e religiosa ma il Paese è a maggioranza musulmana e non è tollerante nei confronti dell'omosessualità maschile e femminile.