Avatar 2, uomo muore di infarto mentre guarda il film di James Cameron Un uomo è morto mentre assisteva al film Avatar 2 di James Cameron. Il triste episodio è accaduto in India. Alcuni dottori, interpellati sulla vicenda, hanno dato la loro spiegazione circa le cause del malore che si è rivelato fatale.

A cura di Daniela Seclì

Un uomo è morto a causa di un infarto mentre assisteva al film Avatar 2 di James Cameron. Il triste episodio, riportato da Independent, è accaduto in India. L'uomo, Lakshmireddy Srinu, era al cinema in compagnia del fratello minore, quando improvvisamente si è accasciato al suolo.

Avatar 2, cosa è accaduto in un cinema in India

La vicenda è accaduta a Kakinada. Secondo i media locali l'uomo, che è stato identificato come Lakshmireddy Srinu, si era recato al cinema con il fratello per assistere all'ultima opera di James Cameron, Avatar 2. Quando il film era circa alla metà, ha avuto un malore. Sono stati allertati i soccorsi, che lo hanno portato in ospedale. Poco dopo, i dottori ne hanno dichiarato il decesso. Ha lasciato due figli.

Quali sono le cause della tragedia

Intervistato da Hindustan Times, il dottor Sanjeev Gera – direttore del Fortis Hospital – ha spiegato che il Covid ha causato in molti una forte infiammazione dei vasi sanguigni: "Inoltre a causa dello stress, dell'aumento della pressione sanguigna – che è quello che è accaduto in questo caso – le arterie del cuore potrebbero essere state danneggiate. Ciò può causare un improvviso arresto cardiaco". Il dottor Pradeep Kumar D. gli ha fatto eco, ritenendo plausibile che il malore sia scaturito dagli effetti dell'agitazione causata dalla visione del film e da una condizione di salute già delicata:

La morte potrebbe essere dovuta a un problema alle coronarie o all'attivazione di un'aritmia attraverso l'agitazione. Queste morti in genere accadono durante eventi o situazioni dal grande impatto emotivo o che mettono agitazione. Ma è improbabile che sia stato il film in sé a causare la morte.

Dunque, perché possa accadere un tragico evento del genere, deve esserci una delicata condizione fisica pregressa che può attivarsi davanti a una situazione che causa agitazione. Il film record di incassi non sarebbe la causa diretta.