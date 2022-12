Successo per “Avatar: la via dell’acqua”, supera 1 miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo Il film di James Cameron supera scogli importanti a due settimane dall’uscita. È il sesto film nella storia a superare il miliardo con maggiore rapidità.

A cura di Andrea Parrella

Avatar: la via dell'acqua ha superato il miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo. Il film di James Cameron, che esce a 13 anni di distanza dal primo, nella giornata di martedì 27 dicembre ha registrato numeri importanti che consentono al titolo di superare due importanti scogli. Il primo riguarda gli Stati Uniti, dove Avatar è riuscito a raccogliere 23.8 milioni in una sola giornata registrando un incremento del 33% che è maggiore di quanto riuscì a fare il primo film nel 2009 tra un martedì e l'altro. L'incasso complessivo negli Stati Uniti al momento ha incassato un totale di 318 milioni di dollari.

Gli incassi globali di Avatar: la via dell'acqua

Il secondo dato rilevante riguarda il temporaneo incasso internazionale. Fuori dagli Stati Uniti, infatti, nella giornata del 27 novembre il film ha incassato 51 milioni portandosi a un totale di 712.7 milioni di dollari e superando così la soglia del miliardo di euro su scala globale. Numeri importantissimi per quanto ancora distanti dal totale del primo Avatar, che nel 2009 registro complessivamente 2 miliardi e 992 milioni e che tutt'oggi resta il film con il maggiore incasso della storia del cinema. Si tratta del sesto film ad aver raggiunto il traguardo più velocemente nella storia, ovvero 14 giorni. Il primo è Avengers: Endgame, che ce l'ha fatta in 5 giorni, poi Infinity War in 11, Star Wars: Il Risveglio della Forza in 12 giorni) e poi Spider-Man: No Way Home in 12 giorni, infine Jurassic World in 13.

I numeri in Cina e nel resto del mondo

Sono numeri notevoli perché vanno naturalmente relazionati al contesto storico. Basti considerare il caso cinese dove, a dispetto delle severe restrizioni anti Covid, il film rimane in testa e oggi ha incassato altri 3.5 milioni di dollari, perdendo molto poco rispetto al giorno prima, a dispetto della chiusura di molte sale. Fuori dagli Stati Uniti, e oltre la già citata Cina dove gli incassi sono arrivati a un totale di 112 milioni, il paese dove Avatar: La via dell'acqua ha registrato i maggiori incassi è la Francia con 68.2 milioni di dollari, poi la Germania ha raggiunto i 46.5 milioni, l’India con 40 milioni, il Regno Unito 37.2 milioni. In Italia il film ha collezionato attualmente 22.376.822 di euro.