Avatar 2 supera Spider-Man: No Way Home: è il sesto incasso più grande di tutti i tempi

Avatar 2, il sequel di James Cameron, ha quasi raggiunto i 2 miliardi di dollari di incassi a livello globale. Siamo a quota 1.928 e ha superato Spider-Man: No Way Home, fermo a quota 1.91. È il sesto incasso più alto di sempre della storia del cinema. Ora ha nel mirino il record di Avengers: Infinity War, poi certo il record assoluto ce l'ha proprio il primo capitolo, Avatar, ma come stanno le cose sembra impossibile: 2.9 miliardi di dollari, non sono uno scherzo.

Gli incassi di Avatar 2

Al momento in cui scriviamo, Avatar: The Way of Water ha raggranellato 574 milioni di dollari in Nord America e 1.35 miliardi di dollari a livello internazionale. Il film sta andando benissimo in Cina (217 milioni), in Francia (123 milioni), in Germania (108 milioni) e in Corea (93.6 milioni). In Italia, il film ha raggiunto la cifra di 40 milioni di euro. Arrivato nelle sale lo scorso dicembre, a 13 anni di distanza dal primo capitolo, il sequel di Avatar è costato 460 milioni di dollari: è uno dei film più costosi di sempre.

La classifica degli incassi di tutti i tempi

La classifica dei migliori incassi di tutti i tempi in tutto il mondo vede quindi Avatar – La via dell'acqua in sesta posizione, subito pronta a puntare verso la quinta di Avengers: Infinity War, che nel 2018 ha chiuso con 2.048 milioni di dollari. In quarta posizione c'è Star Wars: Il risveglio della Forza del 2015 con 2.069 milioni di dollari. In posizione numero tre c'è Titanic, che nel 1997 ha conquistato 2.194 milioni di dollari. Sembrano queste le posizioni più alla portata per Avatar 2 mentre invece appaiono evidentemente più proibitive le prime due posizioni, che staccano nettamente il gruppo di testa: Avengers: Endgame che nel 2019 ha incassato 2.797 milioni di dollari mentre Avatar ha incassato 2.922 milioni di dollari.