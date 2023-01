La bambola assassina Megan fa a pezzi il botteghino: record da 30 milioni di dollari all’esordio Il 2023 è iniziato all’insegna dell’horror: il film “M3gan” è un grande successo da 30 milioni di dollari all’esordio.

Quando un film horror arriva a certe cifre, fa rumore due volte. L'esordio al cinema di Megan, film su una bambola super intelligente che inizia a fare a pezzi le persone che danno fastidio alla sua "padrona", vale 30 milioni di dollari in un weekend. Sono cifre abbastanza spaventose, appunto, in tempi in cui le sale fanno davvero molta fatica. È il più grande debutto dopo "NOPE" di Jordan Peele, altro fanta-horror. La bambola, che è interpretata dalla straordinaria ballerina 12enne Amie Donald, sta conquistando con le sue mosse e le sue abilità anche grazie al passaparola su TikTok, dove c'è una challenge a lei dedicata.

Un successo di marketing

Megan è stato anche un grande successo di marketing. La Universal e la Blumhouse, le società che hanno prodotto il film, hanno ingaggiato attrici che impersonano un vero e proprio esercito di Megan all'esterno dei cinema più importanti. Questo fattore sta spingendo ulteriormente le persone, che vanno al cinema anche per essere intrattenute dalle finte bambole. Variety ha ascoltato il parere di Shawn Robbins, capo delle analisi del sito BoxOffice.com: "Universal ha fatto un ottimo lavoro con il marketing. Megan era già un successo virale dopo i primi trailer. È così che ti rivolgi al pubblico giovane ora". La generazione TikTok ha dato una spinta enorme poi al personaggio e al film.

Il film è un successo anche di critica

Andando oltre alle tecniche per cercare di promuore al meglio il film, la verità è che Megan è un successo di pubblico e di critica. Una cosa davvero rara per un film horror. Per SpectrumCulture, "le interpretazioni sono fondamentali per l'effetto". Rachel Wagner conferma: "Se volete tuffarvi in un film horror divertente, date una possibilità a M3GAN. È un buon momento al cinema". E così, la striscia di successi dell'horror prosegue. Dopo "The Menu", dopo "Smile", dopo "Barbarian" questo nuovo titolo sta riscuotendo grande successo.