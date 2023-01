Megan, la nuova bambola assassina fa davvero paura: lei ha 12 anni ed è un fenomeno della danza Il nuovo film horror “Megan” fa davvero paura anche grazie alla giovanissima attrice che interpreta la bambola assassina.

Megan, nuovo film horror disponibile nelle sale italiane dal 4 gennaio, già promette di rinfrescare il genere horror ed elevare il personaggio a nuova "bambola assassina" dopo Chucky, Annabelle e The Boy. È la storia di un androide super intelligente, progettato dall'inventrice Gemma per dare una compagna a Cady, la nipotina che ha perso da poco i genitori. Come la tradizione delle storie tra uomini e robot insegna, qualcosa andrà storto e l'androide finirà per prendere il sopravvento sul controllo di chi la programma e la supervisiona. La critica è rimasta colpita dal film, il trailer è spaventoso. Merito della plasticità e dei movimenti della piccola giovane attrice che interpreta la bambola: Amie Donald.

Chi è Amie Donald

Amie Donald è la giovanissima attrice e ballerina che interpreta il personaggio principale di Megan, la bambola protagonista del film. Ha solo 12 anni ma il suo nome è già di primissimo piano nel mondo della danza e del cinema, come controfigura. Ha preso parte a Sweet Tooth e Avatar 2. Ha partecipato già a numerosi concorsi internazionali nel corso della sua carriera di ballerina. È specializzata in tip tap, hip hop e in acrobazie. Ha vinto una medaglia d'argento in Jazz e una in bronzo in danza contemporanea. È stata l'unica neozelandese a portare medaglie ai mondiali di danza in Portogallo nel 2019.

Le sue capacità di ballo sono fenomenali

Dai suoi video si può tranquillamente notare che ha delle capacità di ballo fenomenali, anche nel film l'incredibile agilità che mostra la bambola assassina è stata tutta registrata in presa diretta con il minimo ausilio degli effetti speciali. Anche questo ha reso tutto molto fedele alla verità. Amie Donald è nata a Auckland, ha un fratello Campbell Donald.

Megan è un film diretto da Gerard Johnstone e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum. Nel cast, oltre a Amie Donald, anche Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Briand Jordan Alvarez, Jen Va Epps, Stephan Garneau-Monten, Arlo Green e Michael Saccente. Il debutto nelle sale italiane è previsto per il 4 gennaio, negli Stati Uniti il film uscirà solo il 6 gennaio. Negli States, il film è vietato ai minori di 13 anni.