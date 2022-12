“In Titanic Jack non poteva salvarsi”, uno studio del regista mette fine al dibattito Jack poteva salvarsi nel finale di Titanic salendo sulla zattera con Rose? La risposta è no. A chiudere il dibattito una volta per tutte ci ha pensato il regista del film James Cameron chiedendo aiuto alla scienza: “Jack doveva morire. I test hanno confermato che non si sarebbero potuti salvare entrambi”.

A cura di Elisabetta Murina

Jack non poteva salvarsi. Sulla zattera insieme alla sua Rose non c'era abbastanza spazio. É questo il risultato di uno studio scientifico commissionato e documentato dal regista James Cameron, che mette finalmente un punto alle polemiche sul finale di Titanic. Sono ormai 25 anni che l'uomo si sente "perseguitato" dai fan e dalle loro mille teorie sul destino del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio.

"Jack non poteva salvarsi"

James Cameron ha deciso di mettere fine all'infinito dibattito sul finale di Titanic una volta per tutte. Per farlo ha chiamato in causa la scienza, commissionando e documentando uno studio che rispondesse alle mille polemiche sollevate dai fan in questi 25 anni (il film è uscito al cinema nel 1997). "Ma perché Jack non sale sulla zattera con Rose?", è la domanda più ricorrente degli spettatori, che sostenevano che Rose avrebbe potuto fare spazio a Jack salvandogli così la vita.

"Abbiamo realizzato un'analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha riprodotto la zattera del film" – ha spiegato Cameron durante un'intervista per promuovere il suo nuovo film Avatar 2- "Due controfigure della stessa corporatura dei due attori originali sono stati equipaggiati con sensori sul corpo e dentro il corpo e sono stati messi in acque ghiacciate. Le rilevazioni e i test hanno confermato che non si sarebbero potuti salvare entrambi". Un destino, quello del personaggio di DiCaprio, inevitabilmente segnato, che non sarebbe potuto essere altrimenti: "Jack doveva morire. È una storia di amore, sacrificio e mortalità, l'amore si misura con il sacrificio, come in Romeo e Giulietta".

Il commento di Leonardo DiCaprio sulla fine del suo personaggio

É praticamente impossibile non conoscere la scena in questione: dopo il naufragio del Titanic, Jack e Rose trovano una zattera di legno a cui aggrapparsi che però non può reggere il peso di entrambi. E così solo il personaggio di Kate Winslet riesce a salvarsi, mentre quello di DiCaprio muore assiderato. Allo stesso attore è più volte stato chiesto un commento sul destino di Jack, anche perché in passato un esperimento aveva dimostrato esattamente il contrario di quanto sostiene ora Cameron. "Non commento", è stata la conclusione della star che, quindi, ha preferito non sbilanciarsi.