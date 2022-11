Corto Maltese diventerà una serie tv diretta da Frank Miller, ideatore e regista di Sin City

Uno dei fumetti più famosi di sempre, nato dall'estro di Hugo Pratt, ovvero "Corto Maltese", diventerà una serie televisiva scritta e prodotta da un altro maestro come Frank Miller, regista e ideatore di Sin City. Per la prima volta l'iconico capitano avrà il suo live action, realizzato da Studio Canal con una produzione internazionale, tanto che l'arrivo di questa serie è stato annunciata contemporaneamente a Londra, Los Angeles e Parigi.

Su "Corto Maltese" erano stati realizzati anche dei film, ma è la prima volta che si parla di una serie tv, di cui è già chiaro come verrà sviluppato il racconto, tanto che è stato reso noto anche l'inizio dell'episodio che aprirà l'intero progetto con il quale si vuole rendere omaggio ad una delle avventure più celebri, quella che avviene nella storia dal titolo "Una ballata del mare salato". La serie tv, però, diversamente da quanto appare all'inizio dell'opera, racconterà storie incentrate sulle prime avventure di Corto Maltese ai Caraibi e qui, infatti, ci saranno anche personaggi storici ideati da Pratt come Rasputin, Madame Java, Bocca Dorata, Morgana, Tarao.

Non poteva essere che Frank Miller a realizzare una serie che rendesse omaggio all'opera di Hugo Pratt. Da sempre, infatti, il disegnatore e regista è sempre stato un estimatore di Corto Maltese, tanto da menzionarlo anche nei suoi progetti, introducendolo nel mondo DC. Ne "Il ritorno del Cavaliere Oscuro", infatti, compare l'isola di Corto Maltese, che è stata la prima storia per la quale Miller ha curato disegni e sceneggiatura, poi comparsa negli altri capitoli firmati DC. La sua passione nasce sin da bambino:

Keanu Reeves debutterà in una serie tv, sarà il protagonista di Devil In The White City di Di Caprio

Ho trovato da ragazzo, per la prima volta i libri di Corto al Forbidden Planet di New York. L'opera d'arte era così espressiva e così audace che era come se saltasse fuori dalla semplice carta da giornale. Mi ha spazzato via in una specie di uragano. Era pieno di magia e avventura romantica. Per me era come se mi mostrasse il potere del fumetto dove la lingua diversa non rappresentava una grande barriera.