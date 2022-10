Angelina Jolie interpreterà Maria Callas: “Una grande responsabilità, darò tutta me stessa” Angelina Jolie interpreterà la diva Maria Callas nel film “Maria”, diretto da Pablo Larraín. Per l’attrice, interpretare il vissuto “tumultuoso, bello e tragico” della soprano, sarà una grande sfida.

A cura di Daniela Seclì

Angelina Jolie e Maria Callas

Angelina Jolie si prepara a calarsi nei panni di una diva. L'attrice, infatti, interpreterà il ruolo di Maria Callas nel film Maria di Pablo Larraín. Jolie, dunque, ripercorrerà il vissuto "tumultuoso, bello e tragico" dell'artista, soprano tra i più amati al mondo, nata il 2 dicembre 1923 a New York e morta il 16 settembre 1977, nel suo appartamento a Parigi, a causa di un arresto cardiaco. Le dichiarazioni del regista dell'attrice.

Angelina Jolie sarà Maria Callas

Angelina Jolie ha spiegato di avere accolto con grande senso di responsabilità il compito complesso che le è stato affidato. Ha assicurato che metterà tutto il suo impegno per rendere giustizia all'intensa storia di Maria Callas. Lavorare con un regista come Pablo Larraín, poi, era un desiderio che coltivava da tempo. Per lui nutre grande ammirazione:

Prendo molto seriamente la responsabilità di raccontare la vita di Maria e l'eredità che ci ha lasciato. Darò tutto quello che posso per affrontare la sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tanto tempo. Avere la possibilità di raccontare di più della storia di Maria insieme a lui e con una sceneggiatura scritta da Steven Knight, è un sogno.

Le parole del regista Pablo Larraín su Angelina Jolie

Pablo Larraín, nel giorno dell'annuncio di questo nuovo progetto dedicato a Maria Callas, ha espresso tutto il suo entusiasmo per avere finalmente la possibilità di coniugare le sue due più grandi passioni, quella per il cinema e quella per l'opera. Lavorare, poi, con un'attrice del calibro di Angelina Jolie, è stato un dono in più:

