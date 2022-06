Aldo, Giovanni e Giacomo tornano insieme: “Il più bel giorno della nostra vita” L’annuncio è arrivato dalla pagina ufficiale del trio che ha dato anche anticipazioni di trama e titolo: “Il più bel giorno della nostra vita”.

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano insieme per un film. L'annuncio è arrivato dalla pagina ufficiale del trio che ha dato anche anticipazioni di trama e titolo: "Il più bel giorno della nostra vita". Alla regia c'è Massimo Venier, che ha girato quasi tutti i film del gruppo: da "Tre uomini e una gamba" a "Odio l'estate". Il nuovo film sarà nelle sale cinematografiche italiane entro Natale.

La trama del nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo

"Il più bel giorno della nostra vita" è una commedia corale ambientata in una grande villa sul lago di Como, teatro del matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita, ma soprattutto sarà il giorno più importante per i loro rispettivi genitori, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono sin dai tempi della scuola e hanno condiviso praticamente tutto, dall'azienda di famiglia agli affetti e le vacanze ogni anno. Il matrimonio dei loro figli rappresenta il suggello di un'amicizia indissolubile ed è per questo motivo che non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio e chef stellati. Dirige tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare il "Riccardo Muti" del catering.

Aldo Baglio, antagonista pasticcione del film

Ma quando con Margherita, ex moglie di Giovanni e madre della sposa, si presenta Aldo, il suo nuovo compagno, iniziano i guai. Aldo è un casinista di prim'ordine e finirà per creare una serie di equivoci enormi e, soprattutto, incidenti costosissimi che mineranno l'armonia e la precisione svizzera della cerimonia. Nel tentativo di arginarlo, Giovanni e Giacomo metteranno in discussione anche la loro amicizia, che nasconde delle crepe nascoste.

Il cast del nuovo film

"Il più bel giorno della nostra vita" è un film di Massimo Venier, che ha scritto soggetto e sceneggiatura insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo e con Davide Lantieri e Michele Pellegrini. Nel cast, con il trio, ci sono: Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa e Roberto Citran.