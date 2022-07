Morto l’autore televisivo Aldo Claudio Zappalà, lavorò con Renzo Arbore e Giovanni Minoli Si è spento il noto autore e regista televisivo orginario di Caracas. Aveva 70 anni e da tempo era malato.

A cura di Andrea Parrella

È morto all'età di 70 anni l'autore e regista televisivo Aldo Claudio Zappalà. Originario di Caracas, ha messo la sua firma su programmi di enorme livello e notorietà come "Cari amici vicini e lontani” con Renzo Arbore (andato in onda su Rai Uno nel 1984) o ancora “Va pensiero” con Andrea Barbato (in onda dal 1987 al 1989). Zappalà è morto al termine di una lunga malattia.

Nel corso di una carriera durante la quale ha lavorato a decine di programmi differenti, Zappalà è diventato anche produttore televisivo, occupandosi di concepire e dirigere numerosi documentari per “La Storia siamo Noi” (andato in onda prima su Rai Due, poi su Rai Tre, infine su Rai Storia). Oltre al servizio pubblico, ha collaborato con alcune delle più note emittenti private, dall’Istituto Geografico De Agostini, la Rai, La7, Mediaset, Discovery Channel, attraverso il lavoro della sua società Village Doc&Films, che gli ha permesso di ultimare numerose produzioni indipendenti e coproduzione.ersi

Nel corso degli anni ha lavorato molto con il concetto di crossmedialità, pensando a strategie che consentissero di far incontrare diverse modalità di comunicazione, l'interesse per i progetti storici, sociali e dedicati all'infanzia. Ha lavorato anche a diverse serie televisive dedicate al mondo dei ragazzi, destinate a RaiTre e RaiSat Ragazzi, come Ieri&Oggi (2000, 26 episodi da 12′), Amazing History (2002, Prima serie 12 episodi da 24′ e 2004/2005, Seconda serie 63 episodi da 15′) e Amazing World (2005/2006, 52 episodi da 15′). Si è inoltre occupato in modo approfondito di contenuti dedicati al tema della camorra e della criminalità organizzata. Dai primi anni Duemila ha lavorato anche in ambito accademico, collaborando con diverse facoltà, tra cui la Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si è inoltre occupato di saggistica, pubblicando per riviste e giornali come Problemi dell'Informazione, Millecanali, Computer Grafica, Panorama, La Repubblica.