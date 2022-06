Morto James Rado, autore di Hair che rivoluzionò il musical americano È morto all’età di 90 anni nella sua abitazione newyorkese in seguito ad un arresto cardio-respiratorio James Rado. Autore di “Hair” uno dei musical più conosciuti e reinterpretati d’America, rappresentato a Broadway per la prima volta nel 1968.

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento martedì sera nella sua casa di New York all'età di 90 anni James Rado, autore di "Hair" uno dei musical più noti di Broadway ma anche di uno degli spettacoli che più hanno influenzato la cultura degli Anni Sessanta, ovvero "L'Era dell'Aquario". Come fa sapere il suo amico e pubblicista Merle Frimark l'artista è "morto serenamente a seguito di un arresto cardio-respiratorio circondato dalla famiglia".

La carriera in teatro tra musica e recitazione

James Rado nacque a Venice in California, il 23 gennaio 1932. Iniziò a studiare recitazione all'Università del Maryland, che lasciò per poi prendere servizio in marina. Dopo aver prestato servizio militare per due anni riprese a studiare, all'Università Cattolica d'America, dove per la prima volta si cimentò nella scrittura di libretti teatrali.La sua carriera è decollata negli Anni Sessanta, quando nel 1967 il musical il cui titolo completo era "Hair – The American Tribal Love-Rock Musical", approdò a Broadway e sin dall'aprile dell'anno successivo le canzoni che lo componevano divennero delle vere e proprie hit che tutt'oggi rientrano tra i brani più conosciuti della musica americana, come "Aquarius", "Let The Sunshine In", "Hair", "Ain’t Got No/I Got Life", "Good Morning Starshine", "Easy To Be Hard".

Il successo di Hair

Le musiche erano state scritte da Galt MacDermot, morto nel 2018. In quell'anno James Rado e il suo grande amico Gerome Ragni, con il quale condivise la scrittura del musical, recitarono nello spettacolo nel noto teatro americano, interpretando ovviamente i ruoli principali di Claude e Berger. Era il 1969 quando il trio composto da Rado, Ragni e MacDermot vinse un Grammy per la migliore colonna sonora in uno spettacolo con il cast originale e furono candidati a ben due Tony Award, uno dei premi più prestigiosi riguardanti il teatro.

James Rado attore e regista teatrale

Il suo ruolo principale era quello di librettista, ma negli anni della sua attività ha poi portato avanti anche la sua passione per la recitazione prendendo parte a diversi spettacoli, alternando poi l'attività d'attore con quella di regista teatrale.