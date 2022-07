Lutto per Oprah Winfrey, morto il padre Vernon a 88 anni: “Se n’è andato in pace” La celebre conduttrice americana dice addio al padre, morto all’età di 88 anni: “L’ho visto esalare l’ultimo respiro”.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per la conduttrice americana Oprah Winfrey, che nelle scorse ore ha detto addio a suo padre, Vernon, morto all'età di 88 anni. L'uomo a quanto pare era in condizioni di salute precarie, al punto da non essere più in condizioni di parlare da tempo, ed è stata proprio la celebre conduttrice americana a dare notizia del suo decesso, pubblicando un messaggio sui social, ricordando come solo pochi giorni fa lei e la sua famiglia avessero omaggiato il padre.

L'addio della conduttrice al padre Vernon

Questo il lungo messaggio d'addio di Oprah: "Meno di una settimana fa – scrive Winfrey – abbiamo onorato mio padre nel giardino di casa sua. il mio amico e cantante gospel Wintley Phipps lo aveva salutato dedicandogli una canzone. Lui ha sentito il nostro amore, esprimendolo sebbene non fosse più in grado di parlare. Ieri con la famiglia che circondava il suo capezzale ho avuto il sacro onore di assistere all’ultimo respiro dell’uomo responsabile della mia vita. Potevamo sentire la Pace entrare nella stanza al suo passaggio. Quella pace è ancora viva. Va tutto bene. Grazie per le tue preghiere e i tuoi bei pensieri". Il messaggio di Oprah Winfrey accompagna proprio un breve video dell'esibizione di Wintley Phipps, con Vernon visibilmente commosso in quell'occasione.

La fama internazionale di Oprah Winfrey

Oprah Winfrey è certamente una delle donne di televisione più famose al mondo, se non la più celebre, diventata indiscutibilmente il volto dei people show più popolari tra tutti. Negli ultimi anni la sua celebrità ha valicato anche i confini nazionali, facendo parlare di sé in tutto il mondo per alcune interviste esclusive che hanno riacceso la luce su alcune vicende riguardanti personaggi di enorme portata internazionale. Dalla confessione del ciclista Lance Armstrong, alla più recente interviste a Meghan Markle e il principe Harry, i quali dopo essersi allontanati dalla corona britannica hanno ripercorso la loro esperienza complessa con la famiglia reale.