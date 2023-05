Un Festival per Bud Spencer e Terence Hill a Gubbio: il padrino è proprio l’attore di Don Matteo Dal 27 al 30 luglio si terrà la prima edizione italiana dello SpencerHill Festival, tutto dedicato alla coppia di attori. Il padrino della manifestazione è Terence Hill, presente agli eventi.

Carlo Pedersoli e Mario Girotti, ma forse li conoscete meglio come Bud Spencer e Terence Hill. La coppia di attori più amata, attiva dal 1965 fino al 1994 (con un pausa di dieci anni dal 1984), sarà celebrata a Gubbio per un festival che trasformerà la cittadina umbra nella mecca per i fan. Dal 27 al 30 luglio, infatti, si terrà la prima edizione italiana dello SpencerHill Festival.

La prima edizione del Festival dedicato a Bud Spencer e Terence Hill

Lo SpencerHill Festival è il raduno internazionale degli appassionati di Bud Spencer e Terence Hill, una quattro giorni di festeggiamenti che ogni anno si tengono in un punto diverso dell'Europa. Si tratta di un movimento che arriva da Berlino, dai curatori del primo museo dedicato alla memoria di Bud Spencer, che sorge proprio nella capitale tedesca.

L’immagine ufficiale del Festival

Terence Hill è il padrino del Festival

Gli eventi di Gubbio vedranno come padrino proprio Terence Hill, che a Gubbio ha fondato la sua seconda parte di carriera con lo storico ruolo di Don Matteo. In quattro giorni, Gubbio si trasformerà con concerti dal vivo, spettacoli, concorsi a premi, rassegne cinematografiche, retrospettive e momenti di riflessione sulla coppia del cinema. Ci saranno anche le sfilate delle Dune Buggy, l'automobile resa celebre dal film "…Altrimenti ci arrabbiamo".

Il videogioco di Terence Hill e Bud Spencer

La potenza iconica di Bud Spencer e Terence Hill è tale che un'azienda italiana ha persino programmato un videogioco a loro dedicato: "qualcosa dai Fan per i Fan in modo da continuare a divertirci con le loro avventure". Si tratta di un picchiaduro a scorrimento, uscito nel 2017, che richiama la grafica dei videogiochi degli anni '80 e che rappresenta un omaggio a tutti i film da loro realizzati.