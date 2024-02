Televoto Sanremo 2024 per la seconda serata: i codici e come votare i cantanti e le canzoni in gara Per la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si attiva il televoto: i telespettatori potranno votare tramite chiamata telefonica da numero fisso o tramite SMS inviando il codice associato al loro artista preferito. Ecco tutti i dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il Festival di Sanremo 2024 ritorna in prima serata su Rai Uno oggi, mercoledì 7 febbraio 2024. Nella seconda serata della kermesse in scena al Teatro Ariston si attiva anche il Televoto: il pubblico da casa potrà votare i suoi artisti preferiti ai quali è assegnato un codice. La sessione sarà unica e sarà possibile votare (non oltre le 5 volte), durante la diretta, solo uno tra i 15 artisti in gara che si esibiranno sul palco nel corso della serata. Ecco tutte le modalità per votare e i codici dei Big.

I codici per votare i cantanti nella seconda serata del Festival

I telespettatori del Festival di Sanremo 2024 potranno esprimere il proprio voto inviando il codice a 2 cifre assegnato al suo artista in gara preferito.

Ecco i codici associati ai cantanti:

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Renga e Nek – Pazzo di te; Alfa – Vai; Dargen D'Amico – Onda alta; Il Volo – Capolavoro; Gazzelle – Tutto qui; Emma – Apnea; Mahmood – Tuta Gold; BigMama – La rabbia non ti basta; The Kolors – Un ragazzo una ragazza; Geolier – I p' me, tu p' te; Loredana Bertè – Pazza; Annalisa – Sinceramente; Irama – Tu no; Clara – Diamanti grezzi.

Come votare telefonando al numero ufficiale

Chi vuole esprimere il proprio voto telefonando al numero fisso, 894.001, dovrà seguire le istruzioni date dal messaggio audio preregistrato e digitare il codice a 2 cifre assegnato all'artista che intende votare sulla tastiera del telefono. Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato dalle utenze fisse

site in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e Iliad. Secondo il regolamento, non ne è possibile votare da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero.

Come televotare tramite SMS

Chi desidera votare tramite SMS dovrà inviare un messaggio al numero 475.475.1 inserendo il codice a due cifre associato all'artista preferito nel corpo del testo del messaggio. Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile.

I costi e quanti voti si possono esprimere

Nel corso della seconda serata i telespettatori potranno esprimere un massimo di 5 voti. l costo di ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario, dalla durata della chiamata e dal gestore telefonico) con la quale si esprime un voto valido sarà di Euro 0,51 (IVA inclusa). Non sarà addebitato alcun ulteriore costo alle chiamate effettuate dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, addebitato all’utente dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito disponibile in caso di carta ricaricabile) sarà di Euro 0,50 (IVA inclusa).