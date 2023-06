Tananai al Love Mi scende nel pubblico e non sa risalire: furore per il cantante degli ultimi

Tananai, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, si riconferma il fenomeno del momento. Dopo aver collezionato un ultimo posto a Sanremo 2022 con Sesso Occasionale e un quinto posto a quello del 2023 con Tango, che gli ha donato un disco di platino, è arrivato sul palco del Love Mi dall'amico Fedez. A furor di popolo, Baby Goddamn/Sesso Occasionale/Abissale/Tango hanno infiammato Piazza del Duomo, fino al punto in cui il cantante è sceso nel pubblico e non è riuscito più a risalire: "Non dovevo farla sta cosa, mo non so da dove salgo, qua c'è un buco?".

"Chiedo scusa ai cameraman, ma volevo sentirvi un po' più vicini", ha aggiunto, una volta raggiunto di nuovo il palco. L'incredulità nel suo sguardo, ogni volta che osserva una platea così vasta, lo certifica puntualmente come il cantante degli ultimi, di coloro che hanno saputo usare l'ultimo gradino come rampa di lancio. Un riscatto arrivato in vetta alle classifiche FIMI nonostante quelle di Sanremo lo volessero perdente. I suoi fan ricordano bene i festeggiamenti per l'ultimo posto e anche il sorriso che per mesi ha accompagnato le interviste, inclusa quella per un Eurovision che non è mai arrivato: "Spero ancora in 24 rinunce per andare all'Eurovision con l'Italia" disse, buttando di nuovo tutto irresistibilmente in caciara.

Chi avrebbe voluto cogliere il senso di disfatta in Tananai si è accorto presto che avrebbe dovuto presto cambiare indirizzo. Con Tango e la vicinanza all'Ucraina nel racconto della storia d'amore di Olga e Maxim, resa impossibile dalla guerra, il cantante milanese ha conquistato un registro più maturo e consapevole, quello che ha deciso di portare all'Ariston per dimostrare che insieme alla spontaneità con cui ha sempre fatto musica era entrato in possesso di "un’etica del lavoro, una professionalità, una serietà" che fino a quel momento non aveva avuto.

Serietà che non si arena in toni grevi, che non inciampa nella retorica o nella comunicazione strategica, resta semplice e autentica, come si percepisce Alberto al di là del personaggio Tananai. Ed è il candore con il quale lo si vede scendere nel pubblico per stupirsi ancora una volta dei traguardi raggiunti che conferisce alla sua carriera l'immagine di una favola a lieto fine. Tananai ha conquistato il suo pubblico anche con il suo fare maldestro, soggetto all'improvvisazione proprio perché inserito in un contesto del tutto inaspettato. Per questo, vederlo soffrire di vertigini per il punto dov'è arrivato oggi sembra così meritato.