Money Road 2, chi ha vinto: Marilina e Luana in cima, la classifica con le quote del montepremi da 168.150 euro

Money Road 2 è finito con la suddivisione del montepremi arrivato a 168.150 euro. Chi ha portato a casa più soldi tutti ha vinto davvero? L’impressione è che concorrenti come Marilina, Simona e Luana abbiano perso in partenza con una serie di scelte molto individuali. Poi l’estremismo dell’infermiera bolognese: “Il genere umano si deve estinguere”. Nessun giudizio, ma le conseguenze sono state deprimenti.

Money Road 2 su Sky e in streaming su NOW è finito, il montepremi arrivato a 168.150 euro è stato diviso tra i concorrenti e in questa edizione nessuno è rimasto a bocca asciutta. Complice un'assegnazione di denaro extra, basata su una prova di lealtà nei confronti del gruppo e di velocità di fronte al pulsante dal valore di 25mila euro. Le concorrenti che hanno vinto di più sono state Marilina Nardozza e Luana Vollero, "le escluse" dal gruppo per differenti motivi. Di fatto, a vincere sono state coloro che hanno guadagnato più soldi? Dipende dai punti di vista.

La classifica generale e le quote vinte di ogni concorrente

La classifica generale con le quote vinte fino ad azzerare il montepremi è la seguente:

Marilina: 31.125,00 euro

Luana: 26.800 euro

Adele: 21.312,50 euro

Fabrizio: 18.812,50 euro

Meryem: 18.812,50 euro

Simona: 18.012,50 euro

Camilla: 17.012,50 euro

Roberto: 16.812,50 euro

Marco: 15.812,50 euro

Chiara: 15.012,50 euro

Daniele: 14.012,50 euro

Sebastiano: 14.012,50 euro

Il successo di Money Road 2: vince davvero chi ha più soldi?

La seconda stagione del format Sky Original prodotto da Blu Yazmine è finita in tendenza come la prima. Perché? Semplice, il gioco è avvincente, il cast è ragionato e le dinamiche sono terribilmente "umane", quindi soggette a costante giudizio, con scelte e conseguenze che diventano motivo di dibattito. Unico esente è il conduttore Fabio Caressa, che si rifiuta di valutare le reazioni alle singole tentazioni, accogliendo solo ciò che andranno a innescare nella dinamica di gruppo.

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Un esperimento sociologico, che affonda le radici nella più annosa delle questioni: quanto ci sentiamo migliori degli altri? E la risposta non sempre mette tutti d'accordo. Più che un semplice adventure game è uno spazio in cui si sprofonda nelle proprie, e soprattutto nelle altrui, contraddizioni. La coerenza con le temperature della giungla diventa un miraggio, il risultato finale è che si risulta puntualmente corruttibili. Da chi o da cosa poco importa, la possibilità di perdonare, e perdonarsi, è all'ordine del giorno, così come il saper disporre di un montepremi che su carta appartiene alla collettività. Lo spirito di squadra, l'empatia per le esigenze dell'altro, la possibilità di contemplare uno sguardo diverso dal proprio: questo programma è un'autoanalisi che prevede sempre un prezzo molto alto da pagare.

Marilina e Simona "outsider" del gruppo a Money Road 2

Marilina Nardozza "ha vinto" perché ha portato a casa più soldi degli altri. Ma come? Ha vissuto sempre più ai margini, rinnegando l'idea di un gruppo coeso solo perché in disaccordo con alcune scelte dei singoli concorrenti. "Il genere umano si deve estinguere", ha gridato all'uscita, mostrando tutta la sua sfiducia. Con lei sul podio c'è Luana Vollero, tra i pochi a schiacciare il pulsante per trasferire 25mila euro sul suo conto, scegliendo così di rimanere nel limbo della non appartenenza, né al gruppo né alle outsider (Marilina e Simona). Ed è tornata da sola a piedi, senza salire sul bus con gli altri, perché "meglio sole che male accompagnate". A vegliare su loro, Simona Pulito, arrivata in coda a suon di sgomitate e "omissioni", che però non le hanno garantito nemmeno un posto privilegiato nelle prime posizioni. È davvero il podio che ci meritavamo?

Daniele e Sebastiano: l'importanza di essere ultimi

E se la vittoria ufficiale passa per gli zeri cumulati sul conto personale, sembrano aver preso il sopravvento altre che hanno superato la mera matematica per puntare su un guadagno più duraturo, quello che ha portato all'evoluzione di un pensiero personalistico e compromesso dall'ATM.

Daniele a Money Road 2

Daniele e Sebastiano, ultimi in classifica, sono stati il manifesto di questo tipo di percorso, a testimonianza di come rimanere indietro possa far sentire molto avanti. Intanto, stando ai risultati, Money Road 3 potrebbe già essere realtà. Lo scopriremo nella giornata dei palinsesti di Sky a luglio.