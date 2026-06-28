Barbara D’Urso sul delitto di Camaiore: “Mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie in Tv”

Dal palco del Padova Pride Village, Barbara D’Urso ha ricordato Mirko Moriconi e la madre Kety, uccisi a Camaiore. Un momento di commozione che è diventato anche una riflessione sulla sua assenza dalla Tv dal 2023: “Sono sedici anni che combatto contro la violenza. Ora non posso più farlo”.

Barbara D’Urso sceglie il palco del Padova Pride Village per lanciare un messaggio importante sulle discriminazioni legate all'orientamento sessuale, e lo fa citando il delitto di Camaiore. La conduttrice ha voluto ricordare pubblicamente Mirko Moriconi, il ventiquattrenne ucciso a colpi di fucile insieme alla madre Kety Andreoni dal padre Piero Moriconi: un duplice omicidio premeditato, sul cui sfondo, stando agli sfoghi social del ragazzo, pesava anche la mancata accettazione della sua omosessualità da parte del genitore.

Le parole di Barbara D'Urso

D'Urso ha legato la tragedia alla sua uscita da Mediaset, avvenuta ormai nel 2023, rivendicando gli anni passati a trattare questi temi nei suoi contenitori pomeridiani: "Quando è accaduta la mia vicenda con l'azienda con la quale lavoravo da tanti anni, mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie. Sono sedici anni che le faccio, come quella contro la violenza sulle donne, le telecamere negli asili nido e nelle case di riposo". Il discorso si è poi spostato su chi ha preso il suo posto nella televisione generalista: "Io da tre anni non posso più entrare nelle case delle persone a dire questo. Non so se c'è tanta gente che quotidianamente lo fa, non ne ho idea, però tutto questo mi manca veramente".

Il futuro della conduttrice

Un vuoto televisivo che, nei fatti, continua a prolungarsi. Nonostante le frequenti indiscrezioni che la vedevano vicina a un ritorno in Rai (si era ipotizzato un suo ingresso nella giuria di Ballando con le stelle o la conduzione di un format tutto suo) i palinsesti della prossima stagione non sembrano fare spazio al suo nome. L'unico ritorno ufficiale della conduttrice avverrà infatti a teatro, nella primavera del 2027, con lo spettacolo Barbaramente diretto da Chiara Noschese, le cui prime tappe sono già fissate a Napoli e Milano. Un progetto che la stessa D'Urso ha lanciato sui social con una frase che risuona coerente con le sue ultime dichiarazioni sul palco di Padova: "Nessuno può togliermi la voce".