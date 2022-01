Simone Pillon contro Sanremo per la scelta di Drusilla Foer: “Non si può avere un normale papà?” Come era prevedibile, il senatore conservatore si è scagliato contro Sanremo 2022 e la scelta di Drusilla Foer come co-conduttrice.

Simone Pillon, il senatore della Repubblica italiana del gruppo parlamentare della Lega, si è scagliato contro Sanremo 2022 e la scelta di Drusilla Foer, nome d'arte di Gianluca Gori, tra le cinque co-conduttrici del Festival. "Non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due)". Anche questa volta, il senatore conservatore trova il modo di inserirsi in una polemica già spinosa di per sé da quando Amadeus è alla guida della kermesse: il direttore artistico, infatti, è stato già ampiamente criticato in passato per l'uso di alcuni termini nei confronti della ‘quota femminile' del Festival.

Le parole di Simone Pillon

Simone Pillon ha attaccato la scelta di Amadeus di puntare su Drusilla Foer tra le cinque co-conduttrici: "Sanremo sempre più LGBT, è stata già assegnata la quota gender-inclusive". E poi rilancia: "Non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva". È già polemica e Sanremo non è ancora iniziato.

Com'era ampiamente prevedibile, al festival di #Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori.Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva.

Chi è Drusilla Foer

Ma chi è Drusilla Foer? Drusilla Foer è l’artista che è stata scelta come una delle cinque donne che affiancheranno Amadeus nel corso di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Attrice, cantante, autrice, sceneggiatrice, pittrice, Drusilla è un’artista dalle mille sfaccettature. Il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano.

Leggi anche Sanremo 2022, chi sono le cinque donne che affiancheranno Amadeus

Quando inizia il Festival di Sanremo 2022

Il Festival di Sanremo 2022 è la settantaduesima edizione della kermesse e si terrà dal 1° al 5 febbraio 2022, in diretta dal Teatro Ariston alle ore 21.