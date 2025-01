video suggerito

Sanremo macchina da soldi e pubblicità, perché con Conti la Rai potrebbe incassare più che con Amadeus Sanremo è l’evento più atteso dagli inserzionisti pubblicitari, che fanno a gara a chi riuscirà ad accaparrarsi uno spazio nell’ambito della kermesse. Stando agli attuali listini di Rai Pubblicità non è da escludere che questa edizione possa superare anche la precedente che aveva fatto incassare ben 60 milioni di euro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sanremo è l'evento televisivo più atteso dell'anno e, come tale, attira l'attenzione degli inserzionisti pubblicitari che, infatti, non perdono occasione per accaparrarsi gli spazi, certi di essere visti da un congruo numero di spettatori. L'obiettivo di quest'anno sarebbe quello di superare, o quanto meno pareggiare, il risultato ottenuto da Amadeus che chiuse il Festival 2024 con un introito pubblicitario pari a 60 milioni. Un'entrata non da poco che, però, non sembrerebbe poi così irraggiungibile come spiegato dettagliatamente sul Sole 24 ore.

Sanremo e la sfida delle entrate pubblicitarie

L'edizione condotta da Carlo Conti, stando ai dati raccolti finora da Rai Pubblicità, ha già fatto il pieno di spazi pubblicitari, ma stando a quanto dichiara l'ad Luca Poggi, i conti potranno essere fatti solo alla fine, come d'altronde è accaduto anche per le precedenti edizioni della kermesse. Anche quest'anno, la formula che aveva decretato il successo di Amadeus verrà riproposta, allargando gli spazi pubblicitari oltre i confini dell'Ariston e quindi della sola messa in onda televisiva, ma sfruttando anche altri punti della città che diventano luogo di incontro e intrattenimento. La cosiddetta brand integration, come si legge sulla nota testata. Ne è una dimostrazione il palco posizionato in Piazza Colombo, targato Suzuki, sul quale si esibiranno artisti amatissimi della musica italiana e a questo proposito, Antonella Di Lazzaro, direttrice della brand integration, ha parlato dell'iniziativa "Tra palco e città":

Tra palco e città, in questi cinque anni, è stato il progetto di marketing più bello del mercato italiano, ma è stato anche un progetto sociale. Abbiamo offerto intrattenimento e fatto sistema, portando gente ma anche indotto per il territorio. Per fare un progetto di questo tipo, serve un grande lavoro di squadra con l’amministrazione

L'edizione 2025 potrebbe superare Sanremo 2024

La Rai ha già redatto il tabellare con i listini dei possibili inserti pubblicitari, che variano a seconda della lunghezza degli spot, da una percentuale del 7 a una del 12%. Sul listino sono segnati prezzi netti, senza che vi sia possibilità di trattativa e si considera che possano registrarsi ascolti più bassi di quelli dello scorso anno. C'è da sottolineare, però, che nel complesso dei dati relativi alla pubblicità, bisogna includere anche tutto il comparto digital e non solo quello. Con queste premesse, quindi, considerato anche l'aumento dei prezzi di Rai Pubblicità, non è da escludere che si possa arrivare a superare le entrare dello scorso anno, sfiorando anche i 65 milioni, se si considera la sola aggiunta di spazi dal 7%. Non resta che aspettare qualche giorno, per saperne qualcosa in più.