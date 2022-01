Sanremo 2022, Can Yaman rompe il silenzio sulla sua partecipazione al Festival “A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire?”, scrive Yaman sui social. Se da un lato sembra inverosimile che possa condurre al fianco di Amadeus, non è escluso che possa essere tra gli ospiti per una sera.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a Sanremo 2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. A poche settimane dal Festival, la nuova edizione della kermesse musicale inizia a prendere forma ed è già partito il toto nomi per quanto riguarda gli ospiti che si alterneranno sul palco nel corso delle cinque serate. L’attore turco ha rotto il silenzio sulla sua presenza, che tuttavia sembra essere ancora avvolta dal mistero.

Can Yaman non è stato chiamato da Amadeus

Si era ipotizzato persino che il divo delle soap opera potesse affiancare Amadeus come co conduttore sul palco di Sanremo. Un’ipotesi che sembra essere del tutto sfumata, con le parole di Yaman che su Instagram ha fatto sapere di non essere ancora stato contattato per prendere parte alla kermesse. “Non sapevo di andare a Sanremo”, scrive in una story. “A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah”. Se da un lato dunque sembra inverosimile che possa condurre il Festival, non è escluso comunque che possa essere tra gli ospiti per una sola serata.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2022

Nel frattempo tra i nomi confermati spunta quello di Maria Chiara Giannetta, una delle attrici più promettenti del panorama italiano, conosciuta alla tv per due personaggi, in particolare, che le hanno permesso di conquistare il cuore del pubblico. Si tratta di Anna Olivieri in Don Matteo e del ruolo da protagonista in Blanca. Tv, Sorrisi e Canzoni ha confermato la notizia che era già stata diffusa da Repubblica: "Maria Chiara Giannetta sarà uno dei nomi che affiancherà Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2022". Stando a quanto diffuso dall'ANSA ci sarà anche Cesare Cremonini. Prima di loro, la notizia di Checco Zalone, la cui presenza confermata dallo stesso Amadeus è stata già presa di mira dalle polemiche.