Rifiutata la richiesta di Zelensky di intervenire all’Eurovision Song Contest Il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky, aveva chiesto di poter intervenire con un messaggio all’Eurovision Song Contest, ma la richiesta è stata rifiutata dall’Unione Europea di Radiodiffusione, per sottolineare l’apoliticità dell’evento.

L'Eurovision Song Contest è iniziato lo scorso 9 maggio con la prima semifinale, e si concluderà sabato 13 maggio, quando il paese vincitore dello scorsa edizione, l'Ucraina, cederà il passo al prossimo detentore del titolo. In occasione della manifestazione che si tiene a Liverpool, il Presidente ucraino Volodomyr Zelensky aveva chiesto di poter intervenire con un messaggio durante la kermesse, ma l'Unione Europea di Radiodiffusione ha rigettato la proposta, sottolineando l'apoliticità dell'evento.

Nel comunicato diffuso dall'Unione Europea di Radiodiffusione si legge come, nonostante la richiesta sia stata formulata con "lodevoli intenzioni" da parte del presidente ucraino, non sia stato possibile accettarla perché contro le regole dell'evento. Sebbene non sia stato concesso a Zelensky un intervento durante una delle tre serate dell'evento, per rispettarne la completa all'apoliticità, è stato concordato con la BBC che si è presa l'onere di ospitare la kermesse musicale per conto dell'emittente pubblica ucraina UA:PBC, che la musica, le tradizioni e la cultura del popolo ucraino avrebbero caratterizzato ogni serata dell'Eurovision.

Di fatti, ad esibirsi sul palco di Liverpool, compresa la Kalush Orchestra che lo scorso anno ha conquistato la vittoria, si sono esibiti altri undici artisti ucraini. D'altra parte, anche il logo dell'evento è stato ideato con un'agenzia di design ucraina e la musica di scena presente nel corso di ogni spettacolo è stata anch'essa composta in collaborazione con musicisti ucraini. A questo si aggiunge il fatto che ben 37 località ucraine, saranno menzionate nei filmati che presentano ognuno degli artisti in gara prima della loro esibizione.

Al termine del comunicato, poi, si legge: "Crediamo che questo sia il modo migliore per riflettere e celebrare la vittoria dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest e mostrare che siamo uniti dalla musica durante questi tempi difficili".