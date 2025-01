video suggerito

“Prendete i Jalisse al posto di Emis Killa”, l’appello dei social sul caso che impazza al Festival di Sanremo Il mondo dei social chiede a gran voce l’ammissione d’ufficio del duo che da anni prova a partecipare alla kermesse dei fiori. Ma Carlo Conti ha già deciso. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Si richiede a gran voce il ripescaggio dei Jalisse in seguito ad abbandono di Emis Killa". È uno dei messaggi che si possono trovare da alcune ore su X, più o meno da quando è stata data l'ufficialità della mancata partecipazione di Emis Killa al Festival di Sanremo. Il mondo dei social chiede a gran voce l'ammissione d'ufficio del duo che da anni prova a partecipare alla kermesse dei fiori, ma senza riuscirci. Purtroppo, però, non sarà possibile perché è stato già ufficializzato che i Big in gara resteranno 29.

Il trend su X: "Chiamate i Jalisse a Sanremo"

Il ritiro di Emis Killa, a causa del suo coinvolgimento in un'indagine nella quale gli viene contestato il reato di associazione a delinquere, ha regalato una giornata movimentata al mondo della stampa legata al Festival di Sanremo. Ecco allora che sui social si sono tutti sbizzarriti chiedendo a Carlo Conti di intervenire per rilanciare i Jalisse tra i Big. Tra i nomi fatti sui social anche quello di Paola e Chiara, sempre molto amate. Ma in trend ci sono finiti i Jalisse: "Giustizia per i Jalisse. Conti, aspettiamo solo questo. Non possiamo avere solo 29 artisti".

La decisione di Carlo Conti e della Rai

La Rai e Carlo Conti avrebbero avuto facoltà di sostituire Emis Killa da regolamento. Infatti, si legge che si avrà facolta "valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai – di scegliere ed invitare, laddove le condizioni e le tempistiche consentano l’inserimento in gara, un altro Artista con relativa canzone nuova". La Rai, però, ha già comunicato che i cantanti in gara resteranno 29. Carlo Conti ha pubblicato su Instagram il suo pensiero sulla vicenda: "Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al Festival".