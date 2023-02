Pierpaolo Petrelli difende il GfVip contro Sanremo: “Ha offerto un servizio e tenuto negli ascolti” Intervistato da Eleonora d’Amore e Francesco Raiola nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it, Pierpaolo Pretelli commenta la scelta di Mediaset di contrapporre il GF Vip alla terza serata di Sanremo 2023.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per il 2023, Mediaset ha deciso di non spegnere la tv durante la settimana sanremese. L’azienda aveva annuncaoito che, per la prima volta da anni, le principali reti Mediaset avrebbero proposto una programmazione alternativa al Festival di Sanremo, mantenendo in onda i programmi di Canale5, Italia1 e Rete4 più seguiti dal pubblico. Nel corso della diretta di Fanpage.it da Sanremo con Eleonora d’Amore e Francesco Raiola, Pierpaolo Pretelli ha difeso la scelta di Canale5 di trasmettere la puntata del Grande Fratello Vip prevista per giovedì 9 febbraio contro la terza serata del Festival.

Pierpaolo Pretelli è il conduttore del GF Vip Party

Pierpaolo Pretelli è legato all’edizione in corso del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini da un doppio nodo: è il conduttore del GF Vip Party, trasmesso su Mediaset Infinity, e il compagno di Giulia Salemi, voce dei social e volto di primo piano del programma perché presente nello studio del reality show ogni settimana durante le dirette.

Pierpaolo Pretelli: “Mediaset non voleva togliere spettatori a Sanremo”

“Giovedì sera ho saltato parte di Sanremo che ho recuperato in un secondo momento”, ha ammesso Pierpaolo spiegando di avere guardato il GF Vip e di avere recuperato quanto accaduto durante la terza serata di Sanremo solo dopo la fine della diretta del Grande Fratello. Pretelli ha difeso il programma e i risultati totalizzati in termini di asco lei televisivi nella “sfida” contro Sanremo: “Dal punto di vista degli ascolti, si sapeva che sarebbe andata così ma non è andata nemmeno così male per Mediaset. È andata bene, secondo me ci sta”. Quindi, ha chiarito: “Il discorso era questo: non c’era l’intenzione di togliere spettatori a Sanremo ma di continuare a fornire un servizio ai fedelissimi che seguono i programmi Mediaset. Credo che lo rifaranno anche i prossimi anni”. La puntata del GF Vip andata in onda contro la terza serata di Sanremo 2023 è stata seguita da 1.790.000 spettatori con il 10.88% di share.