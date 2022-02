Perché Fedez e Chiara Ferragni sostengono Dargen D’amico nel televoto di Sanremo 2022 Fedez e Chiara Ferragni sostengono Dargen D’amico nel televoto di Sanremo 2022: entrambi stanno invitando i loro follower a votare il Big in gara, ecco perché.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Chiara Ferragni e Fedez stanno seguendo il Festival di Sanremo 2022 ed insieme sostengono il Big in gara Dargen D'Amico sui loro profili social. Attraverso le loro Instagram story stanno invitando i loro follower a votare l'artista che alla kermesse canta Dove si balla. Jacopo D'Amico, in arte Dargen, è uno degli artisti polivalenti nella scena urban italiana oltre ad essere amico dei Ferragnez, è nel team di Fedez come collaboratore: è presente anche nella docu serie sulla vita dei Ferragnez.

Dargen D'Amico è un caro amico di Fedez

Il cantate al Festival di Sanremo 2022 in gara con Dove si balla è un caro amico di Fedez nonché collaboratore. ‘Chiamami per nome' con Francesca Michielin e le tracce di Disumano del marito della Ferragni hanno avuto il tocco di Dargen D'Amico, presente anche nella docu serie dei Ferragnez. L'artista è al fianco di Fedez durante la sua esperienza al Festival di Sanremo 2021 raccontata nella serie su Prime Video essendo la canzone cantata con Francesca Michielin scritta anche dal Big attualmente in gara. Chiamami per nome porta la firma di Fedez, Francesca Michielin, Mahmood, Dargen D'Amico, Davide Simonetta e Alessandro Raina.

Il sostegno dei Ferragnez per Dargen D'Amico a Sanremo 2022

Attraverso i loro profili social Chiara Ferragni e Fedez stanno sostenendo l'amico Dargen D'Amico invitando i loro follower a votarlo. Il rapper milanese ha scritto per lui "In bocca al lupo amico mio. Stasera fai ballare l'Italia. E se non ‘avete mai ascoltato gasatevi ‘Di vizi di forma virtù', una pietra militare" come testo su diverse stories postate nelle ultime ore.

Leggi anche Checco Zalone e la gag sulla prostituta transessuale a Sanremo, le critiche di Luxuria

Anche la famosa imprenditrice digitale ha lanciato il suo sostegno per l'amico di famiglia pubblicando il codice del cantante in gara al Festival di Sanremo 2022 arricchito da cuori e ‘Votate‘.