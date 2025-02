video suggerito

Perché Amadeus scartò la canzone di Cristicchi a Sanremo: "Non era adatta a quel Festival" Dopo le parole del cantante, che ha svelato di essere stato scartato con Quando sarai piccola dal primo Festival di Amadeus, siamo in grado di raccontare le ragioni per cui il direttore artistico, allora alla sua prima esperienza, scelse di dire no all'artista candidato alla vittoria Sanremo 2025.

A cura di Andrea Parrella

Simone Cristicchi è indiscusso protagonista di questo Festival di Sanremo 2025. L'artista punta a restare nella parte alta della classifica con la sua canzone "Quando sarai piccola" che nelle scorse ore ha rivelato di aver presentato anche cinque anni fa ad Amadeus per il suo primo Festival. Il pezzo era stato poi scartato e Cristicchi ha dichiarato: "Lo ringrazio, nei suoi festival mi sarei sentito a disagio".

La scelta di Amadeus nel 2020

Ma perché Amadeus ha scartato la canzone di Simone Cristicchi? Il direttore artistico del Festival ha guidato la manifestazione dal 2020 al 2024 e proprio nel suo primo anno di gestione ha effettivamente detto alla canzone che è diventata il caso di questo Sanremo. Da quello che apprendiamo da fonti vicine al conduttore, Cristicchi aveva effettivamente presentato la canzone per partecipare al Festival: "Una canzone che lui riteneva molto particolare, sentita. Però c'erano altre canzoni che toccavano temi differenti e questa usciva dal suo mosaico musicale". Fanpage apprende inoltre che per Amadeus era un testo bellissimo "ma magari non per quel Festival".

Che cosa ha detto Simone Cristicchi su Amadeus

Simone Cristicchi ha raccontato la storia del brano ed ha ammesso di aver scritto il brano cinque anni prima: . La canzone era stata proposta ad Amadeus, che però l'aveva scartata:

L’avevo proposta anche ad Amadeus. Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo.