Oscar 2024, Jimmy Kimmel di nuovo alla conduzione della cerimonia Jimmy Kimmel sarà di nuovo il conduttore della cerimonia degli Oscar 2024. Si tratta della sua quarta conduzione, che quest’anno si terrà il 10 marzo, come sempre al Dolby Theatre di Los Angeles.

A cura di Ilaria Costabile

Jimmy Kimmel sarà il conduttore della cerimonia degli Oscar 2024, a riportare la notizia è stata la testata The Hollywood Reporter. Il presentatore è stato scelto come host per la quarta volta e il prossimo 10 marzo, quindi, aprirà le porte del Dolby Theatre di Los Angeles, dove ormai è consuetudine che si tenga la serata finale con le premiazioni.

La cerimonia degli Oscar 2024

Gli oltre centoventi giorni di sciopero che avevano bloccato la macchina del cinema americano, avevano lasciato non pochi dubbi sulla possibilità che si potesse svolgere la cerimonia degli Oscar, dal momento che gli attori, stando alle direttive del sindacato, non avrebbero potuto presenziare ad eventi di questo genere. Fortunatamente, con la recente firma dell'accordo, il pericolo che anche la serata dell'Academy andasse in fumo, è stato scongiurato.

Il prossimo 10 marzo, quindi, si conosceranno i vincitori delle varie categorie. Jimmy Kimmel vestirà nuovamente gli abiti del padrone di casa, dopo la cerimonia del 2017, del 2018 e quella indimenticabile a causa dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock del 2022. La scelta è ricaduta su di lui, per volere dell'Academy, ma anche per favorire la sinergia con l'ABC, l'emittente televisiva che trasmetterà la cerimonia e che da anni ospita il programma Jimmy Kimmel Live!, ormai in onda da ben 23 stagioni.

Quando si sapranno le candidature

Le nomination verranno annunciate ad inizio del nuovo anno, precisamente il 23 gennaio, quando si scoprirà se Io Capitano di Matteo Garrone, il film presentato dall'Italia in lizza per l'Oscar, verrà introdotto nell'ambita cinquina. Sebbene siano solo primi pronostici, i titoli che vanno per la maggiore sono senza dubbio quelli che hanno riscontrato un certo successo da parte del pubblico come Barbie, Oppenheimer e anche l'ultimo di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, non è escluso che possa esserci anche Maestro con Bradley Cooper o Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix.