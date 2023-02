Nicolas Sarkozy a Sanremo 2023 con Carla Bruni, l’ex presidente francese rimasto in camerino C’era anche Nicolas Sarkozy a Sanremo 2023 durante la quarta serata dedicata alle cover. L’ex presidente francese ha accompagnato la moglie Carla Bruni, in gara sul palco con Colpisce Dimartino.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre Carla Bruni incantava il teatro Ariston durante la quarta serata di Sanremo 2023 dedicata alle cover e ai duetti, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy la applaudiva seduto in sala. Sarebbe entrato in platea solo durante l’esibizione per poi lasciare l’Ariston insieme alla moglie. È la Rai a confermare l’indiscrezione lanciata da Dagospia.

Carla Bruni a Sanremo 2023

Carla Bruni è salita sul palco di Sanremo 2023 durante la quarta serata dedicata alle cover e ai duetti. L’ex premiere dame francese ha accettato l’invito di Colapesce Dimartino insieme ai quali si è esibita sulle note di “Azzurro”. La performance ha coinvolto il pubblico presente in sala e quello a casa ma non è riuscita a entrare nella top five della serata che si è conclusa con la vittoria di Marco Mengoni (accompagnato dal Kingdom Choir), seguito da Ultimo (accompagnato da Eros Ramazzotti), Lazza (accompagnato da Emma), Giorgia (accompagnata da Elisa) e Mr. Rain (accompagnato da Fasma).

Carla Bruni: “Mio marito Sarkozy ama Sanremo”

L’iconica top model aveva già confessato al Corriere della Sera la passione del marito Sarkozy per il Festival di Sanremo e, più in generale, per l'Italia: “In famiglia da bambina si guardava il finale. Ho poi recuperato partecipazioni leggendarie come quella di Marianne Faithfull del 67, Dalida e Tenco… L’anno scorso ho visto tutta la settimana: ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco è bellissima. Mio marito ama la musica e lo guarda: ne ha capito il valore per noi italiani. Ama l’Italia e quasi quasi parla la nostra lingua”. L'esibizione di Carla Bruni al Festival è stata tra le più attese della serata. Top model e cantante che centellina le sue apparizioni sul palco, l'artista non ha deluso le aspettative del pubblico grazie a una esibizione che è riuscita a coinvolgere il pubblico presente all'Ariston anche per merito di una canzone particolarmente nazionalpopolare.