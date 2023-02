Perché Carla Bruni canta a Sanremo 2023: la carriera dell’ex première dame nel mondo della musica Carla Bruni, ex first lady francese, partecipa a Sanremo 2023 in qualità di ospite durante la serata dei duetti. Canterà, insieme con Colapesce e Dimartino, la canzone “Azzurro” di Adriano Celentano.

A cura di Cristina Somma

Carla Bruni al 75 international film festival, Cannes, 2022. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)

Carla Bruni partecipa a Sanremo 2023 come ospite, canta "Azzurro" di Adriano Celentano con Colapesce e Dimartino durante la serata dei duetti. L'ex top model ha anche una carriera in ambito musicale ed è sposata dal 2008 con l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. L'ex first lady ha già preso parte a Sanremo come ospite per ben due volte: la prima nel 2003 e la seconda nel 2013 per presentare il suo album "Little French Songs". D'Altronde, cresce in una famiglia già affermata nel mondo della musica. Il padre adottivo è l'industriale e compositore Alberto Bruni Tedeschi, mentre la madre adottiva è la pianista e attrice Marisa Borini. Inoltre la sorella acquisita è l'attrice Valeria Bruni Tedeschi, mentre la cugina di secondo grado è la ballerina e attrice Alessandra Martines.

La carriera di Carla Bruni: da top model a cantante

Carla Bruni comincia ad affermarsi come modella tra il 1987 e il 1998, partecipando alle sfilate di grandi firme come Versace, Dior, Yves Saint-LAurent e Chanel. Viene scoperta da un famoso agente chiamato Piero Piazzi e diventa una delle top model più pagate al mondo, arrivando a guadagnare anche 7,5 milioni di dollari all'anno. La sua carriera da modella termina nel 1998 quando, dopo aver vissuto per un periodo dal giornalista Jean-Paul Enthoven e essersi innamorata di suo figlio Raphaël Enthoven. Quest'ultimo quando ha intrapreso la relazione con Bruni era sposato con un'altra donna, Justine Lévy, la figlia del filosofo Bernard-Henri Lévy, con cui ha divorziato poco dopo. Tra Enthoven e la top model invece la relazione continua e nel 2001 hanno un bambino di nome Aurélien.

Quindi nel 1998 Carla Bruni lascia la sua carriera da modella e decide di dedicarsi alla musica, altra sua passione. Nel 2000 compone i testi di alcune canzoni dell'album Si j'étais elle di Julien Clerc, poi comincia la sua carriera da solista due anni dopo, con la pubblicazione dell'album "Quelqu'un m'a dit". Il brano omonimo è uno dei suoi più famosi ed è dedicato a Raphaël Enthoven.

La prima volta di Carla Bruni a Sanremo nel 2003

Carla Bruni è stata invitata come ospite a Sanremo per la prima volta nel 2003, quando a presentare c'era Pippo Baudo. L'ex modella si esibisce con la sua iconica canzone "Quelqu'un m'a dit", ma prima interviene il presentatore. Baudo lancia il brano con una battuta in riferimento all'ex compagno della Bruni, le dice ironicamente: "Anche io sono filosofo, sai?", poi la lascia cantare seduta sullo sgabello e con in mano la sua chitarra. Al termine dell'esibizione Bruni accoglie un grande applauso, Baudo le chiede di non scappare perché deve darle i fiori di Sanremo, lei ringrazia con un bacio sulla guancia che lasca l'uomo senza parole.

Nel 2013 Carla Bruni torna a Sanremo, a presentare questa volta c'è Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto. L'ex première dame coglie l'occasione per presentare il suo nuovo album ‘Little french song' e canta un estratto. Poi accompagna Littizzetto con la chitarra in una parodia della sua hit "Quelqu'un m'a dit".

Quest'anno, dopo dieci anni dall'ultima volta e venti dalla prima, torna a Sanremo per duettare con Colapesce e Dimartino in una cover di "Azzurro" di Adriano Celentano.

Il matrimonio con Nicolas Sarkozy, ex presidente della Repubblica francese

Carla Bruni e l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy si sono conosciuti nel novembre del 2007 a una cena dal pubblicitario francese Jacques Séguéla, quando l'ex premier si era da poco separato dalla moglie Cécilia Attias. Fu galeotta quella cena dato che un mese dopo la stampa ha reso pubblica la relazione tra i due. Bruni e Sarkozy si sono sposati il 2 febbraio del 2008 aPalazzo dell'Eliseo, con un breve rito civile e due testimoni d'eccezione: l'attrice Marine Delterme e la regista ed ex modella Farida Khelfa.

In foto: Nicolas Sarkozy, Carla Bruni (©AP/Lapresse/AP Photo/Hassene Dridi)

Il loro matrimonio va a gonfie vele, anche se nel dicembre del 2020 Sarkozy è stato processato per corruzione rischiando una condanna a quattro anni di reclusione. Anche in quella circostanza, in attesa della sentenza, Carla Bruni si è mostrata determinata a non lasciarlo da solo e pubblicamente si è schierata dalla sua parte pubblicando una foto che raffigura lei che lo accompagna davanti ai giudici. Sotto la foto ha postato una didascalia: "Io appoggio mio marito".

Oggi, dopo 15 anni di matrimonio, l'ex modella ha riconfermato l'amore che prova per suo marito con cui 11 anni fa ha avuto anche una bambina di nome Giulia. In occasione del loro anniversario Bruni ha pubblicato un post su Instagram con una loro foto in bianco e nero scattata il giorno delle nozze, accompagnata da una dedica: “Grazie per questi 15 anni di amore, amore mio”.

Carla Bruni a Sanremo 2023 con Colapesce e Dimartino

Carla Bruni torna al Teatro Ariston come ospite dopo dieci anni, la prima volta era stata nel 2003. Si esibirà con Colapesce e Dimartino durante la serata delle cover che si terrà il 10 febbraio. Insieme canteranno "Azzurro" di Vito Pallavicini e Paolo Conte, portata al successo da Adriano Celentano.